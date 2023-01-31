VK Play Cloud стал доступен на Android

Облачный игровой сервис VK Play Cloud стал доступен в приложении VK Play на Android. Пользователи теперь смогут запускать игры с помощью удаленного игрового компьютера. В компании утверждают, что сервис будет работать практически на любых Android-смартфонах.

Для доступа к новой функции нужно обновить приложение, после чего появится новый раздел «Играть в облаке». Там пользователь сможет выйти в каталог и выбрать интересующую его игру или режим «виртуального компьютера». Для управления можно будет использовать как виртуальный геймпад, так и bluetooth-геймпад, подключенный к смартфону.

С помощью режима «виртуального компьютера» пользователи получат доступ к компьютерам с 16 Гб оперативной памяти и 8+ Гб видеопамяти. Режим доступен при использовании сервиса с почасовой оплатой, а также в подписках «Премиум» (3,6 тыс. руб. за месяц) и «Комфорт» (2 тыс. руб. в месяц). В каталоге VK Play Cloud сейчас около 400 игр, включая популярную Genshin Impact. Также сервис работает на компьютерах с Windows и macOS, устройствах Android 7.0 и Android TV.

Евгений Федуненко