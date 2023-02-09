VK выделила 300 млн рублей на развитие российских игровых разработчиков

Российская компания VK открыла подразделение «VK Play инвестиции» и намерена в 2023 году инвестировать свыше 300 млн руб. в российских разработчиков. Отправить заявку можно с проектами, рассчитанными на широкую аудиторию и предполагающими работу по премиальной или free-to-play бизнес-моделям. Рассматриваться будут проекты для компьютеров, консолей и мобильных устройств.

Для подачи заявки нужно наличие работающего прототипа или ранней версии продукта. Также компания-разработчик должна быть зарегистрирована и территориально расположена в России. Проекты получат особые условия и дополнительные возможности для продвижения при публикации в RuStore, принадлежащем VK, и в каталоге VK Play. Обращаться за поддержкой можно как с целью разработки продукта, так и с целью его маркетинга.

Ранее VK объявила, что в месяц игровым сервисом VK Play пользуются свыше 11 млн пользователей. Бета-версия VK Play была запущена в апреле 2022 года. Платформа объединяет различные сервисы: каталог игр, стриминг, облачный гейминг, киберспортивные соревнования и игровое медиа.

Евгений Федуненко