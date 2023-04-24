Летом между Петербургом и Лабытнанги запустят прямой железнодорожный маршрут

Между городом Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе и Санкт-Петербургом с июня 2023 года начнут курсировать поезда, сообщила пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО в понедельник, 24 апреля. Рейсы будут выполняться один раз в четыре дня.

«Путь следования лежит через Ленинградскую, Вологодскую, Архангельскую области и Республику Коми. Запланированы остановки в Котласе и Сосногорске, где пассажиры могут совершить пересадку на другой удобный для них маршрут. Всего по маршруту запланировано 64 остановки, общее время в пути – чуть более двух суток», - говорится в сообщении.

Первый рейс из Петербурга запланирован на 13 июня. В обратном направлении первый поезд выйдет 15 июня.

Кроме того, также в июне из Лабытнанги РЖД планирует запустить прямой поезд в Нижний Новгород.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что перевозчик «Гранд сервис экспресс» открыл продажу билетов на летние поезда по маршрутам из Петербурга в Крым.

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