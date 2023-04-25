Такой футбол нам нужен

Начался третий сезон комедийного сериала «Тед Лассо» с Джейсоном Судейкисом в главной роли. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает о том, как складываются образы его центральных персонажей.

Две победы в номинации «Лучший комедийный сериал» премии «Эмми» не могут обманывать — третий, и по слухам, заключительный сезон сериала «Тед Лассо» начался ярко и на высокой ноте. Его обсуждают, иногда осуждают и, конечно, строят версии о том, чем же все закончится. Коротко о сюжете: действие сериала происходит в Англии, где мы наблюдаем перипетии вымышленной футбольной команды AFC Richmond, которые начинаются с приездом тренера-американца, в стране которого играют, как известно, совсем в другой футбол, а потому и ситуации, в которые он попадает, с самого начала обречены на комичность и успех у зрителей. Добавим сюда несколько любовных линий, душевные искания главного героя, сеансы психотерапии, продуманные образы персонажей и получим идеальный рецепт сериала для того, чтобы расслабиться и переключиться.

Герои «Теда Лассо» не только забивают голы, но и неплохо чувствуют себя в плане стиля. Тед Лассо в исполнении Джейсона Судейкиса воплощает собой стиль преппи, переосмысленный на спортивный лад: светлые брюки-чиносы, мягкие джемперы, рубашки, бейсболки — все удобно, аккуратно и довольно нейтрально. Собственно, так обычно и выглядит тот, кого он играет,— классический футбольный тренер. Игроки тоже узнаваемы: кто-то носит удобные no-name вещи, кто-то делает акцент на дизайнерских марках, то есть все как в реальной жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максимилиан Осински в роли Завы

Фото: Apple TV+ Максимилиан Осински в роли Завы

Фото: Apple TV+

Одним из самых заметных и новых для шоу персонажей стал образ Завы, футбольного бога в исполнении Максимилиана Осински, который воплотил в себе черты Криштиану Роналду и Златана Ибрахимовича. Когда он впервые появляется в сериале, он заходит на стадион — и сразу же отвлекает на себя внимание как болельщиков на трибунах, так и игроков на поле. Джеки Леви, дизайнер по костюмам «Теда Лассо», рассказывала, что при создании его гардероба использовала не только реальные источники вдохновения, но и «невероятное количество Versace». «Мы пытались найти золотую середину, где он был стильным, но в нем была легкая безвкусица» — так описывает его Леви.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Джуно Темпл в роли Кили Фото: Apple TV+ Джуно Темпл в роли Кили Фото: Apple TV+ Джуно Темпл в роли Кили Фото: Apple TV+ Джуно Темпл в роли Кили Фото: Apple TV+ Джуно Темпл в роли Кили Фото: Apple TV+ Джуно Темпл в роли Кили Фото: East News Джуно Темпл в роли Кили Фото: East News Следующая фотография 1 / 7 Джуно Темпл в роли Кили Фото: Apple TV+ Джуно Темпл в роли Кили Фото: Apple TV+ Джуно Темпл в роли Кили Фото: Apple TV+ Джуно Темпл в роли Кили Фото: Apple TV+ Джуно Темпл в роли Кили Фото: Apple TV+ Джуно Темпл в роли Кили Фото: East News Джуно Темпл в роли Кили Фото: East News

Среди женских персонажей интересна эволюция Кили (ее играет Джуно Темпл): теперь она возглавляет свое собственное ивент-агентство, она смелая, сексуальная, женственная. Одевается соответственно: от стиля «чавы», классической жены футболиста, она плавно перешла к более строгим, но не менее ярким нарядам. Платья Fendi, анималистичные принты, меховые куртки, яркие ободки, высокие хвосты-пони, заметный макияж и маникюр — все осталось, но изменился характер: она повзрослела, стала мудрее — и это тоже одна из линий сериала, который временами говорит с нами совсем не о футболе.

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Ребекка Велтон, владелица клуба в исполнении Ханны Уоддингем, носит так называемый гардероб силы: яркие, чистые цвета, пиджаки, платья по фигуре, высокие каблуки, причем как на работе, так и на отдыхе. Она любит эффектные украшения и дизайнерские сумки. В третьем сезоне эта на вид железная леди пытается узнать свою судьбу у гадалки, но не получает внятного ответа. Впрочем, среди фанатов сериала уже есть несколько теорий — например, самая популярная из них о том, что Тед и Ребекка станут парой. Однако пока мы не доберемся до финала, окончательные прогнозы делать преждевременно — сюрпризов, похоже, будет еще немало, как в вопросах развития сюжетных линий, так и в динамике стиля персонажей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Джуно Темпл в роли Кили и Ханна Уоддингем в роли Ребекки Велтон Фото: Apple TV+ Джуно Темпл в роли Кили и Ханна Уоддингем в роли Ребекки Велтон Фото: Apple TV+ Джуно Темпл в роли Кили и Ханна Уоддингем в роли Ребекки Велтон Фото: Apple TV+ Ханна Уоддингем в роли Ребекки Велтон и Джуно Темпл в роли Кили Следующая фотография 1 / 4 Джуно Темпл в роли Кили и Ханна Уоддингем в роли Ребекки Велтон Фото: Apple TV+ Джуно Темпл в роли Кили и Ханна Уоддингем в роли Ребекки Велтон Фото: Apple TV+ Джуно Темпл в роли Кили и Ханна Уоддингем в роли Ребекки Велтон Фото: Apple TV+ Ханна Уоддингем в роли Ребекки Велтон и Джуно Темпл в роли Кили

Ирина Кириенко