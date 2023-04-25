«Ведомости»: Виктор Бут примет участие в выборах в Ярославскую облдуму

Виктор Бут, вернувшийся в Россию из американской тюрьмы, намерен участвовать в выборах в Ярославскую областную думу, сообщает местный портал «Ярновости» со ссылкой на источник в правительстве региона. По его словам, господин Бут может возглавить одну из территориальных групп. О вероятности его участия в выборах в Ярославскую облдуму также заявили источники «Ведомостей».

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Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Виктор Бут

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Вчера, 24 апреля, Виктор Бут посетил Ярославль, где провел переговоры с вице-губернатором по внутренней политике Андреем Колядиным и руководством регионального отделения ЛДПР. Кроме того, он встретился со студентами ЯрГУ им. П. Г. Демидова и рабочим коллективом Ярославского судостроительного завода.

Представитель пресс-службы ЛДПР сказал «Ведомостям», что пока не может комментировать планы господина Бута. Пресс-секретарь партии Александр Дюпин уточнил, что предприниматель попросил проводить все встречи в Ярославле без СМИ.

Виктор Бут владел авиакомпанией Air Cess Liberia, в конце 1990-х годов США инициировали расследование в отношении его деятельности. В 2000 году он упоминался в докладе Совбеза ООН в связи с поставками оружия и боеприпасов в Афганистан, страны бывшей Югославии и ряд государств Африки в обход санкций. В докладах СБ ООН, Amnesty International и Госдепа от 2000, 2005 и 2006 годов его называли крупнейшим поставщиком оружия в Африку.

В 2008 году господина Бута арестовали в Таиланде по запросу США. В 2012 году приговорили к 25 годам тюрьмы за незаконную торговлю оружием, поддержку терроризма и заговор с целью убийства американских граждан. В декабре 2022-го россиянина обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, приговоренную в РФ к девяти годам колонии. В том же месяце Виктор Бут вступил в ЛДПР.

Подробнее об обмене — в материале «Ъ» «Бут или не Бут, сделайте что-нибудь».

Лаура Кеффер