Где в мире легализована проституция

17 декабря отмечается Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости. Изначально это был день памяти жертв американского серийного убийцы Гэри Риджуэя, от рук которого погибло не менее 49 женщин. Многие из них занимались проституцией. С 2001 года секс-работницы проводят в этот день шествия под красными зонтами. В каких странах проституция легализована и как с этим обстоят дела в России — в материале «Ъ».

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В большинстве стран мира секс-работницы находятся вне закона и не могут обратиться в полицию в случае нападения или агрессии клиентов. По информации портала World Population Review, в 75 из 162 исследуемых стран проституция запрещена полностью. Еще 65 стран легализовали ее частично — не на всей территории (например, США и Сальвадор) или преследуют только сутенеров и организаторов притонов (например, Казахстан и Чили). Полностью разрешена секс-работа в 22 странах, в том числе в Германии. По данным на конец 2021 года, там официально были зарегистрированы 23 743 проститутки, из них 4,5 тыс. — гражданки ФРГ.

По оценкам МВД России, в начале 2013 года проституцией занимались около миллиона россиянок. В России уголовная ответственность предусмотрена за организацию и содержание притонов (ст. 241 УК РФ), а также за вовлечение в проституцию детей и подростков (ст. 240 УК РФ). К секс-работницам применяются только административные наказания — штрафы от 1500 до 2000 руб. (6.11 КоАП РФ). Судя по статистике Судебного департамента при Верховном суде России, за последние годы число присужденных штрафов сократилось в четыре раза.

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В 2019 году социологами из ВШЭ и РАН были опрошены 654 взрослые женщины, которые за деньги предоставляли интим в Санкт-Петербурге и Оренбурге. Половина респонденток назвала свой первый сексуальный опыт недобровольным, каждая вторая в детстве убегала из дома, каждая четвертая сталкивалась с какой-либо формой сексуального принуждения.

В 1987 году Италия включила в расчеты ВВП серый рынок (проституцию и торговлю наркотиками). В результате ВВП страны всего за год вырос на 18%. Согласно подсчетам ONS, секс-работники Великобритании за 2021 год получили £4,7 млрд, а каждый десятый мужчина в Британии признается, что платил за секс. По оценкам Destatis за 2014 год, в Германии женщины и мужчины в этой индустрии заработали €14,6 млрд (за вычетом трат на аксессуары и помещения — €7,3 млрд).

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