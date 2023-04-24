Банки будут дружить должниками

Банки смогут совместно принимать решение о предоставлении реструктуризации должнику, имеющему кредиты сразу в нескольких финансовых организациях. Это следует из новых стандартов, опубликованных ЦБ. Такая инициатива позволит кредиторам лучше понимать положение своего клиента и разрабатывать решение, соответствующее интересам всех сторон. Однако текущая редакция требует доработки, в том числе и определения «тяжелого положения» заемщика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Банк России предложил механизм взаимодействия для решения проблемы должников, попавших в «сложную жизненную ситуацию». Это касается заемщиков, имеющих кредиты в разных банках. «Кредиторы или не знают друг о друге, или не полностью доверяют друг другу и не могут договориться о временном совместном снижении платежей, чтобы заемщик мог обслуживать оба кредита»,— отмечает ЦБ. И если один из банков взыскивает долг через суд, то это может привести к тому, что «заемщик теряет жилье и становится банкротом», указывает регулятор.

Применение стандарта позволит решать эту проблему на условиях, приемлемых для всех сторон, считают в ЦБ. Так, все обязательства заемщика перед конкретными кредиторами сохраняются, права требования по кредитному договору остаются у банка, изначально выдавшего продукт, никаких дополнительных счетов не предполагается. Кроме того, у заемщика будет право принять или не принять предлагаемые условия реструктуризации. При этом новый стандарт не касается микрозаймов.

Из отчета Банка России за 2022 год следует, что с марта по декабрь банки предоставили реструктуризацию по почти 1 млн потребкредитов на сумму 455 млрд руб. При этом основная часть пришлась на собственные программы реструктуризации банков.

«Конфликтность просрочки очень часто заключается в том, что заемщик пропадает, не выходит на связь с кредитором, не объясняет происходящего, не подает признаков добросовестного поведения. Очень часто это происходит потому, что заемщик, располагая сократившимися ресурсами, в первую очередь погашает залоговые обязательства»,— отмечает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Поэтому при всей полноте информации о существующих обязательствах будет проще разработать механизм равномерного погашения в интересах всех кредиторов, да и самих заемщиков, уверена она.

Ряд банков уже используют подобные методики. Директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов считает, что предложенное комплексное урегулирование «помогает комфортно вернуться в график выплат по кредитам, выданным разными банками, и избежать накапливания долгов». При этом банк реализует такие сделки с партнерами, в частности с Росбанком. Как указывает директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский, «споров относительно взаимодействия не возникает — правила работы известны, программы реструктуризации у многих банков находятся в открытом доступе». Однако, по его словам, пока клиентов, воспользовавшихся программой комплексного урегулирования, немного и «ожидать существенного роста не стоит».

Однако в текущем виде инициатива регулятора требует существенных доработок, считают эксперты и участники рынка.

«Непреодолимыми барьерами в реализации идеи могут стать неготовность участников рынка к отказу от преимуществ судебного взыскания ради урегулирования на досудебной стадии и разница в видах реструктуризации, включая готовность ряда кредиторов к списанию»,— перечисляет председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев.

Сейчас в подобной ситуации участники рынка обычно отказывают заемщикам, так как не уверены, что конкуренты будут действовать в их интересах, согласен руководитель департамента финансового урегулирования ВТБ Евгений Новиков. Кроме того, в документе сохраняется достаточно нечеткое определение «трудная жизненная ситуация», которая является основанием для пересмотра условий кредитного договора, отмечает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. «Не вполне понятна процедура выбора оператора по комплексному урегулированию задолженности. Указано наличие процедуры согласования оператора всеми кредиторами, но сама процедура не регламентирована»,— указывает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

В Банке России не ответили на запрос “Ъ”.

Полина Трифонова, Юлия Пославская