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Коммерсантъ FM
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Выдать нельзя отказать

Ольга Шерункова о поисках ЦБ универсального регулирования выдачи кредитов

В Банке России прорабатывают идею выделения группы рискованных заемщиков, которые могли бы при возможности такого права остаться банковским клиентом и не переходить в МФО (где ставки существенно выше). На состоявшемся в среду заседании профильного комитета Госдумы глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что рассматривается возможность «ввести такую категорию и особым образом регулировать более рискованных заемщиков».

Ольга Шерункова

Ольга Шерункова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ольга Шерункова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В ЦБ пояснили “Ъ”, что сейчас рассматриваются изменения в закон, которые могут наделить Банк России полномочиями устанавливать категории потребительских кредитов в зависимости от уровня риска заемщика. Обсуждаются возможные параметры новой категории, в том числе по максимальным сумме и сроку кредитов. По мнению ЦБ, реализация такой инициативы «позволит заемщикам, финансовое положение которых временно ухудшилось, продолжать кредитоваться в банках по повышенным ставкам, которые все же будут существенно ниже, чем у МФО».

О проблемах перетока банковских клиентов в МФО известно давно. Клиентская база МФО, по данным СРО МиР, на конец 2022 года достигла 17,3 млн человек, тогда как число банковских клиентов составляет около 42 млн человек. При этом в МФО зачастую идут люди с повышенной долговой нагрузкой, которые не прошли скоринг банка. А именно с ростом долговой нагрузки ЦБ в последние годы активно борется.

Банкирам не жалко потерять плохих клиентов, гораздо чувствительнее, когда нет возможности удержать хороших. И в данном случае стратегия ЦБ выглядит скорее как донастройка предыдущих решений по ужесточению потребительского кредитования. Так, с начала года ЦБ ввел жесткие макропруденциальные лимиты, а до этого повышал надбавки по коэффициентам риска потребкредитов с высоким показателем долговой нагрузки.

В обычной практике обратиться к МФО бывает гораздо легче, тогда как у банков достаточно жесткий отбор. Некоторые микрокредитные компании порой и вовсе не запрашивают кредитную историю заемщика. Проверка “Ъ” показала, что получить заем в таких компаниях без проблем можно с ПДН более 80% и просроченной кредитной историей. Хотя для первичных заемщиков суммы невелики — 7–15 тыс. руб., для повторных — до 100 тыс. руб.

Впрочем, донастройки требуют и другие сегменты. В частности, Банк России активно ужесточает условия на ипотечном рынке, а также пытается регулировать рынок рассрочек. Но найти универсальную формулу, похоже, невозможно, так как ЦБ ограничен в выборе субъектов регулирования (банки, МФО), тогда как заемщики или другие участники рыночных отношений (ритейлеры, застройщики) мегарегулятору неподвластны.

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