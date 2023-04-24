Бастрыкин запросил доклад о расследовании убийства младенца, тело которого нашли в поезде

Председатель Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководству Главного следственного управления СКР по Москве представить оперативный доклад о расследовании убийства младенца. Тело новорожденного мальчика с множеством ножевых ранений нашли сегодня, 24 апреля, утром в туалете электропоезда на юго-востоке столицы.

По данным источника «РИА Новости» в правоохранительных органах, тело нашли в вагоне поезда, следовавшего по Московскому центральному кольцу.

«По подозрению в убийстве младенца сотрудниками транспортной полиции установлена и задержана 24-летняя уроженка столицы»,— сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура. СКР сообщает, что задержанная — мать убитого ребенка.

У младенца в области шеи обнаружены ножевые ранения, во рту — сверток бумаги, сообщает СКР. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Мария Федотова