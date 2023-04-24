В Москве в поезде на МЦК обнаружено тело младенца с ножевыми ранениями

Тело новорожденного мальчика с ножевыми ранениями обнаружили в туалете вагона электропоезда в Москве. Сотрудники Следственного комитета возбудили дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

По данным следствия, тело новорожденного нашли сегодня, 24 апреля, утром с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений в области шеи. Также «во рту младенца был обнаружен сверток бумаги, который препятствовал его свободному дыханию», говорится в пресс-релизе.

По данным источника «РИА Новости» в правоохранительных органах, тело нашли в вагоне поезда, следовавшего по Московскому центральному кольцу. Радиостанция «Говорит Москва» утоняет, что инцидент произошел на шоссе Фрезер.