Половинка титул бережет

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий оказался очень близок к тому, чтобы завоевать титул чемпиона мира по шахматам. Разойдясь миром в двух подряд партиях — белыми и черными фигурами — с Дин Лижэнем, Непомнящий за три тура до конца проходящего в Астане матча опережает соперника на один балл. При этом его игра намекает на то, что китайцу будет жутко трудно пробить переставшего куролесить и поставившего на плотность оппонента.

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Фото: Stev Bonhage / FIDE Ян Непомнящий

Фото: Stev Bonhage / FIDE

Эти две партии — десятая и одиннадцатая — в иных обстоятельствах могли бы показаться не заслуживающими никакого внимания. Ну, великое дело — два супергроссмейстера, бьющихся за титул чемпиона мира, сыграли друг с другом вничью без особых перспектив добиться результата поярче. Но астанинский контекст превратил их в любопытное событие. Дело в том, что на протяжении более чем половины своей дистанции поединок между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем совершенно не соответствовал стандартам, что ли, чемпионских матчей — мероприятий, которые застревают в памяти прежде всего благодаря, что уж там говорить, не только чьим-то гениальным решениям, но и ошибкам. Их ведь этих решений и ошибок, исключающих привычный дележ балла, как правило, совсем немного. Да каждая для кого-то — на вес золота.

В Астане же неординарных решений было множество, а ляпов, или заставляющих искать решения ради спасения, или сводящих на нет все шикарные находки, приводя автора к катастрофе,— еще больше. Столько, что набралось бы не на два-три, а на полдесятка «традиционных» чемпионских матчей. Как и результативных партий: их случилось аж пять. И при этом некоторые из ничейных к дележу очка вырулили чудом. А тут вдруг — возвращение в классическое русло, когда его от двух рубак уже и не ждали. Но они словно вспомнили, как играют в шахматы мэтры, оспаривающие ценнейший приз.

Впрочем, некоторых знаменитых игроков, кажется, это обстоятельство только порадовало. Во всяком случае, голландский и американский гроссмейстеры Аниш Гири и Фабиано Каруана, комментируя партии, сыгранные в воскресенье и понедельник, не особенно скрывали, что вполне довольны сюжетным поворотом. Так, видимо, им понятнее.

Понятной, словно букварь, была и игра соперников в этих партиях. Особенно в одиннадцатой, в которой у Яна Непомнящего, накануне удержавшего не то чтобы безумно сложную, но все-таки требующую внимательности и предельной концентрации позицию в Английском начале, были белые фигуры.

Для человека, который одновременно увлекается шахматами и психологией, наверняка наблюдать за ней было сплошным удовольствием.

На доске — Испанская партия, популярнейший из дебютов. Раскрутить его можно в любом направлении — в зависимости от того, о какой стилистике схватки и о каком исходе мечтает шахматист.

Намерения Дин Лижэня становятся окончательно ясны, когда 15-м ходом он агрессивно продвигает пешку на c4. Ход, строго говоря, невыдающийся, но он показывает, что даже черными китаец намерен поцепляться за шансы. Ситуация теперь на доске такая, что можно уже помечтать об очередной буре. Но у Непомнящего совсем другие цели.

Они становятся окончательно ясны, когда на 19-м ходу он проходит мимо возможности переместить ферзя с d2 на e2, вместо этого забирая своей пешкой чужую — ту самую на c4. А этот ход инициирует целую лавину обменов, сметающую с доски слонов, коней, ладей, ферзей. Компьютер по-прежнему фиксирует минимальное преимущество у Яна Непомнящего, но именно что минимальное, про которое говорят, что оно, по сути, эквивалентно равенству.

А российского гроссмейстера абсолютно устраивает, что партия, в какой-то момент выглядевшая довольно многообещающей, прямым курсом движется к быстрой ничьей. Она была зафиксирована на 39-м ходу.

И все объяснимо. Мир ведь позволил Непомнящему приблизиться к титулу очень-очень близко, хотя и не вплотную: до финиша матча — три партии с классическим контролем времени, и в двух из них, в том числе ближайшей в среду, белые фигуры будут у Дин Лижэня. Но такого — солидного, точного, ставящего на упрощение, а не на усложнение — российского гроссмейстера пробить без риска самому получить уже стопроцентно фатальную пробоину китайцу будет невероятно тяжело. Аниш Гири так вообще написал про игру Непомнящего как про «чемпионскую», будто, увидев его «апгрейд», решил, что ничего противопоставить ему уже нельзя.

Алексей Доспехов