Пешечное мясо

Исход девятой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам в Астане получился неоднозначным для игравшего белыми Яна Непомнящего. С одной стороны, ничья сохранила российскому гроссмейстеру лидерство в поединке с китайцем Дин Лижэнем, с другой — он имел преимущество и, казалось, мог рассчитывать укрепить его до железобетонного.

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Фото: Stev Bonhage / FIDE Ян Непомнящий и Дин Лижэнь

Фото: Stev Bonhage / FIDE

В девятом раунде своего похожего на американские горки сражения Ян Непомнящий и Дин Лижэнь разыграли Испанскую партию, а россиянин выбрал в ней так называемый Антиберлинский вариант. В иной день это обстоятельство не произвело бы никакого впечатления на комментаторов матча: вариант слишком традиционный, что ли, для элитного уровня. Но сейчас один нюанс добавлял ему пикантности.

Накануне чуть ли не в главную тему, касающуюся матча, превратился имеющий, похоже, непосредственное отношение к нему конфуз. Множество шахматных сайтов обратили внимание на информацию о якобы происшедшей утечке плодов дебютной подготовки Дин Лижэня. На ресурсе Lichess в феврале одновременно были созданы два аккаунта. Их пользователи играли исключительно друг с другом, а начальные стадии некоторых партий оказались как близнецы похожи на начальные стадии партий, уже состоявшихся в рамках астанинского поединка.

Вывод напрашивался очевидный: играли, пробуя разработанные к нему схемы, Дин Лижэнь и Рихард Раппорт, его секундант. А если в команде Яна Непомнящего тоже догадались изучить их партии, то, значит, наработки в значительной степени обесценились, нужно придумывать что-то новенькое.

Так вот, «Берлин» и «смежные» варианты «испанки» в игре анонимных пользователей двух аккаунтов встречались часто. Но Дин Лижэнь в тот момент, когда отставал в счете на балл и когда любая осечка для него была смерти подобна, от предполагаемых предпочтений не отказался.

Борьба развивалась в довольно интересном ключе для человека, не обремененного глубокими познаниями шахматной теории. У Непомнящего довольно быстро созрела неплохая с виду атака: конь и слон — вот они, совсем рядышком с королем! Какого-нибудь перворазрядника она могла бы, наверное, заставить моментально сдаться — чересчур все выглядит опасно. Дин Лижэнь с угрозами, не выходящими за рамки рядовых для элитного гроссмейстера, справился спокойно.

Впрочем, в миттельшпиле он все равно, как обычно, слегка сфальшивил. А попытка исправить ситуацию, подставив ладью под бой слона и с помощью жертвы качества создать на ферзевом фланге мобильный и сплоченный пешечный отряд, который нацелился на рывок, не прошла. Непомнящий на трюк не купился и вместо принятия жертвы разменял слонов.

Некоторое время Ян Непомнящий давил. Возникал даже соблазн предположить, что рано или поздно Дин Лижэня он добьет: в конце концов, до этого тот допускал срывы и в куда более выгодных для себя положениях, как, скажем, в предыдущей партии, когда упустил верную победу из-за элементарных просчетов.

Но нет, на сей раз китаец защищался более или менее пристойно. Зачем-то, правда, отдал Непомнящему в эндшпиле пешку, хотя подарок совершенно не смотрелся обязательным.

Но и без нее ему достаточно легко удалось выстроить непреодолимые редуты.

Партия завершилась на 82-м ходу. Но на самом деле на мирный договор белые, давно исчерпавшие наступательные ресурсы, могли согласиться гораздо раньше.

Ян Непомнящий сохранил минимальное — в балл — лидерство в матче, в котором противникам осталось сыграть пять партий с классическим контролем времени. В трех из них, включая следующую, воскресную, белый цвет будет у Дин Лижэня.

Алексей Доспехов