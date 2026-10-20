Дегтярев назвал главной целью Минспорта возвращение россиян на соревнования
Путин встретился с министром спорта Дегтяревым
Президент Владимир Путин провел встречу с министром спорта Михаилом Дегтяревым. Тот рассказал, что Минспорт считает своей главной целью возвращение российских спортсменов на международную арену.
По словам господина Дегтярева, ведомство провело «наступательную дипломатическую и юридическую операцию по возвращению в мировой спорт». За полтора года было организовано более 170 международных встреч, 32 визита в 17 стран, и Минспорт «достиг положительного результата».
«Наша цель — чтобы каждый спортсмен вернулся на международную арену под флагом и с гимном. В результате Олимпийский комитет восстановлен решением МОК, все рекомендации о дискриминационных мерах сняты, и мы продолжаем теперь имплементацию этого решения с федерациями»,— отметил министр (цитата по сайту Кремля).
В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал отстранить белорусских и российских спортсменов от международных турниров. Через год МОК призвал допускать атлетов из этих стран в нейтральном статусе на индивидуальные соревнования. В 2025 году организация рекомендовала международным спортивным федерациям допускать спортсменов из России и Белоруссии к юношеским соревнованиям с флагом и гимном. В июле 2026-го МОК отменил решение об отстранении Олимпийского комитета России. По данным Euractiv, страны ЕС хотят помешать России вернуться в международный спорт.