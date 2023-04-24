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Коммерсантъ FM
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Санкции отозвались в Гонконге

Как часто иностранные банки отказываются работать с компаниями из РФ

Банк Гонконга отказал в обслуживании российской компании из-за украинских санкций. Речь идет о подразделении кредитной организации HSBC. На это «Ведомостям» пожаловался источник в некой компании из санкционного списка. С аналогичными проблемами в иностранных банках столкнулся дистрибутор электроники OCS Distribution, который также находится под ограничениями Украины. Об этом газета сообщает со ссылкой на источники в отечественной организации. Издание написало и о проблемах у IT-интегратора «Крок», однако в самой компании “Ъ FM” это опровергли.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Следует ожидать, что таких кейсов будет все больше, уверен эксперт финансового рынка Андрей Бархота: «Приблизительно три недели назад стало известно, что в США и в Великобритании создаются специальные комиссии по расследованию деятельности экономических агентов в разных странах, которые способствуют нивелированию санкционного давления, используя зачастую многоступенчатые схемы или многозвенные механизмы, когда невозможно определить изначального контрагента, заказавшего платежи или транзакции.

Какие санкции может ввести ЕС

Гонконг очень близок к Британии. Полагаю, что это первые плоды деятельности комиссии, декларирующей глубокое изучение транзакций в государствах, которые находятся не в европейском контуре. Это прежде всего Азия и Латинская Америка. Даже если механизм запутанный, он будет обнаружен, идентифицирован и соответствующим образом классифицирован.

Станет ли это трендом? Если мы посмотрим на финансовый рынок Юго-Восточной Азии, то здесь наибольшая опасность упреждающих мер есть со стороны Малайзии, Индонезии, Южной Кореи. Если говорить про Латинскую Америку, это практически все, кроме, наверное, Венесуэлы и Кубы. Но там и финансовый сектор достаточно сжатый. Вашингтон может преследовать банки даже за несоблюдение украинских санкций — не своих.

Субъектность таких ограничений подкрепляется хозяевами процесса санкционирования, а это Британия и США».

Дело в том, что крупные банки, которые стремятся минимизировать риски, могут учитывать санкции любого государства, полагает партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов: «Любой комплаенс, тем более финансовых организаций, пользуется международными базами. Одна из таких — World-Check. В ней концентрируется вся негативная информация о конкретном лице — как о юридическом, так и о физическом.

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Если это лицо — потенциальный клиент финансовой организации — находится под санкциями любого правопорядка, то это указано в базе данных. Что касается применения вторичных ограничений США за несоблюдение санкционного режима Украины, на текущий момент в законодательстве Штатов подобных норм нет. Честно говоря, не вижу, что они планируются».

Ограничения Киева сказались и на физлицах, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. По данным издания, им начали отказывать в открытии счетов в банках Армении и Турции. Речь идет об ограничениях, которые Украина ввела в середине апреля. Список включает санкции против «Яндекса», VK, Rambler, «1С» и других российских технологических компаний.

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Сабина Адлейба

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