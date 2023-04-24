Санкции отозвались в Гонконге

Банк Гонконга отказал в обслуживании российской компании из-за украинских санкций. Речь идет о подразделении кредитной организации HSBC. На это «Ведомостям» пожаловался источник в некой компании из санкционного списка. С аналогичными проблемами в иностранных банках столкнулся дистрибутор электроники OCS Distribution, который также находится под ограничениями Украины. Об этом газета сообщает со ссылкой на источники в отечественной организации. Издание написало и о проблемах у IT-интегратора «Крок», однако в самой компании “Ъ FM” это опровергли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Следует ожидать, что таких кейсов будет все больше, уверен эксперт финансового рынка Андрей Бархота: «Приблизительно три недели назад стало известно, что в США и в Великобритании создаются специальные комиссии по расследованию деятельности экономических агентов в разных странах, которые способствуют нивелированию санкционного давления, используя зачастую многоступенчатые схемы или многозвенные механизмы, когда невозможно определить изначального контрагента, заказавшего платежи или транзакции.

Гонконг очень близок к Британии. Полагаю, что это первые плоды деятельности комиссии, декларирующей глубокое изучение транзакций в государствах, которые находятся не в европейском контуре. Это прежде всего Азия и Латинская Америка. Даже если механизм запутанный, он будет обнаружен, идентифицирован и соответствующим образом классифицирован.

Станет ли это трендом? Если мы посмотрим на финансовый рынок Юго-Восточной Азии, то здесь наибольшая опасность упреждающих мер есть со стороны Малайзии, Индонезии, Южной Кореи. Если говорить про Латинскую Америку, это практически все, кроме, наверное, Венесуэлы и Кубы. Но там и финансовый сектор достаточно сжатый. Вашингтон может преследовать банки даже за несоблюдение украинских санкций — не своих.

Субъектность таких ограничений подкрепляется хозяевами процесса санкционирования, а это Британия и США».

Дело в том, что крупные банки, которые стремятся минимизировать риски, могут учитывать санкции любого государства, полагает партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов: «Любой комплаенс, тем более финансовых организаций, пользуется международными базами. Одна из таких — World-Check. В ней концентрируется вся негативная информация о конкретном лице — как о юридическом, так и о физическом.

Если это лицо — потенциальный клиент финансовой организации — находится под санкциями любого правопорядка, то это указано в базе данных. Что касается применения вторичных ограничений США за несоблюдение санкционного режима Украины, на текущий момент в законодательстве Штатов подобных норм нет. Честно говоря, не вижу, что они планируются».

Ограничения Киева сказались и на физлицах, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. По данным издания, им начали отказывать в открытии счетов в банках Армении и Турции. Речь идет об ограничениях, которые Украина ввела в середине апреля. Список включает санкции против «Яндекса», VK, Rambler, «1С» и других российских технологических компаний.

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Сабина Адлейба