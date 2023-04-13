Продажи LVMH в первом квартале вдвое превысили прогнозы аналитиков

По итогам первых трех месяцев года продажи французского производителя предметов роскоши LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton выросли на 17% и составили €21,04 млрд. Показатель роста в два раза превысил прогнозы аналитиков, опрошенных Visible Alpha, которые ожидали 8%.

Значительнее всего продажи LVMH выросли в Азиатском регионе — на 14%, что свидетельствует о восстановлении рынка Китая после жестких пандемийных ограничений. В четвертом квартале 2022 года, когда эти ограничения только начинали снимать, продажи в этом регионе показали снижение на 8%. По итогам первого квартала продажи в Азии составляют 36% всех продаж LVMH. Вторым по значимости для концерна остается американский рынок, продажи на нем выросли на 8%, опять же превысив ожидания аналитиков, и сейчас составляют 23% всех продаж концерна.

Больше всего продажи выросли у подразделения LVMH, включающего отдельные розничные бренды, в том числе Sephora, DFS и Le Bon Marche,— на 30%, до €3,96 млрд. У самого большого подразделения LVMH Fashion & Leather Goods, куда входят бренды Louis Vuitton, Christian Dior Couture, Celine, Loewe, Fendi и др., продажи выросли на 18%, до €10,7 млрд.

После публикации отчетности акции LVMH на бирже растут на 4,7%. С начала года их рост превысил 26%.

Алена Миклашевская