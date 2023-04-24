Песков: Россия продолжит совместную работу с Арменией и Азербайджаном по Лачинскому коридору

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что трехстороннее соглашение, подписанное в ноябре 2020 года Азербайджаном, Арменией и РФ, не имеет альтернатив. Москва продолжит содействовать его реализации. Так господин Песков прокомментировал установку азербайджанской стороной КПП в Лачинском коридоре.

23 апреля госпогранслужба Азербайджана объявила об установке КПП в начале дороги Лачин-Ханкенди на границе с Армений для «предотвращения переброски живой силы, боеприпасов и военной техники» со стороны Армении. Совбез Нагорного Карабаха призвал Россию содействовать в снятии блокады и предотвращении установки КПП. С аналогичным призывом выступил МИД Армении.

«Россия продолжает свои посреднические усилия, и, главным образом, по выполнению всех положений трехсторонних документов, которые были подписаны ранее. Россия продолжит работать над этим вместе с Ереваном и Баку. Ситуация, действительно, непростая, она требует дополнительных усилий, а главное, требует понимания упомянутыми странами безальтернативности имплементации упомянутых соглашений»,— сказал Дмитрий Песков в ходе пресс-колла.

Трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года устанавливает, что Лачинский коридор должен находиться под контролем российского миротворческого контингента. Азербайджан обязан гарантировать безопасность маршрута в обоих направлениях.