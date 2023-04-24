Сбербанк запустил переводы по номеру счета в юанях по России

Сбербанк запустил переводы по номеру счета в китайских юанях по России. Также возможны переводы в белорусских рублях в банки Белоруссии, говорится в пресс-релизе банка (есть у «Ъ»).

Для перевода нужно иметь сберегательный счет в соответствующей валюте. Комиссия составляет 1% от суммы переводимой валюты. Переводы доступны в веб-версии или мобильном приложении «Сбербанк онлайн» на платформе Android.

Рост спроса на юань отмечался еще летом 2022 года. Как показал опрос инвестиционного брокера «Финам», юань входит в тройку лидеров валют, которые россияне используют для хранения сбережений в наличной форме. В китайской валюте наличные деньги держат 17% россиян.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Юани предпочитают в наличных».

Лаура Кеффер