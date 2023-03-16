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Коммерсантъ FM
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Россияне хранят в юанях вдвое больше сбережений, чем в евро

Юань вошел в тройку лидеров валют, которые россияне используют для хранения сбережений в наличной форме, пишут «Известия» со ссылкой на опрос инвестиционного брокера «Финам». В китайской валюте наличные деньги держат 17% россиян.

Самой востребованной валютой для хранения наличных остается рубль. Его выбирают 34,9% россиян. На втором месте доллар США, в нем свои накопления держат 28,3% населения. Четвертую строчку занимает евро (8,4%), далее следует гонконгский доллар (6,9%) и швейцарский франк (1,9%).

В крупных брокерских и кредитных организациях подтвердили популярность китайской валюты. Действительно, в прошлом году появился небывалый спрос на юань на рынке, подчеркнули в компании «Цифра брокер». Там пояснили: основной причиной стали разразившийся в начале 2022-го геополитический кризис и санкционное противостояние. Это сильно ударило по репутации основных инвалют, которые использовались в РФ традиционно для сбережения средств.

По данным компании «Цифра брокер», в 2022 году спрос на юань на рынке вырос за счет «разразившегося в начале 2022-го геополитического кризиса и санкционного противостояния». Эти факторы оказали негативное влияние на репутацию основных иностранных валют, которые использовали для сбережения средств в России.

По оценке «Ъ», основанной на данных Московской биржи, по итогам февраля юань стал самой торгуемой валютой в России. За прошедший месяц объем торгов китайской валютой превысил 1,48 трлн руб., на треть превысив показатели января. На юань пришлось почти 40% всего объема торгов основными валютами, на доллар — около 38%, на евро — 21,2%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Юань теснит доллар».

Милена Костерева

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