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Коммерсантъ FM
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Юани предпочитают в наличных

Почему россияне выбирают китайскую валюту

Россияне освоили новый способ сбережений и покупают наличные юани. ФГ «Финам» опросила клиентов и узнала, в какой валюте они предпочитают хранить накопления. В лидерах за последний год произошли изменения — евро уступил место юаням. Китайской валютой для этих целей пользуется почти каждый пятый, причем речь идет не о банковском счете или депозитах, а о наличных. Есть ли в этом какой-то смысл? Расскажет Иван Якунин.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Объем валюты на банковских счетах россиян после начала боевых действий на Украине обновил десятилетний минимум. Предупреждения ЦБ о том, что денег можно лишиться в любой момент из-за нового санкционного пакета сработали. Россияне, если и сберегали в иностранной валюте, теперь стали чаще пользоваться наличными.

Судя по данным опроса «Финама», в лидерах по-прежнему доллар, а вот евро из гонки выбыл, вместо него теперь юань. Кому-то это может показаться неожиданным, но финансовый консультант Наталья Смирнова так не считает: «С точки зрения, например, бизнеса, направление с Китаем стало активно развиваться.

Так что я допускаю, что наличный юань хотят иметь с собой те, кто приезжает в КНР, опасаясь, что российские и зарубежные карты могут не сработать. Поэтому первая причина в росте взаимодействия с Китаем.

Вторая в том, что у людей могло возникнуть ощущение, что размещение в банках каких-либо средств означает риск».

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Юань на этом фоне выглядит действительно неплохим вариантом. Во-первых, к нему нет никаких претензий со стороны ЦБ. Во-вторых, в последние месяцы валюта крепнет, и на ней можно заработать: если в ноябре 2022-го за один юань брали 8 руб. на Мосбирже, то сейчас 11. Неудивительно, что он по итогам февраля стал самой торгуемой валютой. Но все еще остается вопрос — зачем покупать наличные? Управляющий директор «Финам Менеджмент» Николай Солабуто не видит в этом смысла:

«То, что население покупает наличную валюту для инвестиционных целей, нелогично. Вкладываться нужно в те активы, которые дают доход на регулярной основе. Но они все у нас безналичные, то есть в электронном виде, все эти ценные бумаги находятся на счетах депо. Как население собирается использовать наличную валюту? Да никак.

То, что люди хранят свои деньги в наличной иностранной валюте, говорит об их неких политических взглядах. Но с финансовой точки зрения в этом нет никакого смысла».

Возможно, потому что велики издержки. “Ъ FM” изучил предложения столичных обменников. Если, например, у доллара разница между покупкой и продажей около 12%, то в случае с юанем она почти вдвое больше. Более того, чтобы найти заветную китайскую валюту, нужно постараться. В нескольких организациях по телефону предупредили, что либо точка есть всего одна, либо юаней мало, буквально несколько сотен.

Можно и не успеть их купить, рассказал сотрудник частного обменника в Тверском районе столицы: «Я только на завтра заказал 50 тыс. юаней, сейчас крупных сумм уже не осталось. Например, я вчера купил 90 тыс., все забрали».

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Иными словами, проблем довольно много. Все это напоминает операции с физическим золотом — там тоже большие спреды, а купить и продать его можно лишь в нескольких отделениях банков. Вот только чтобы поддержать популярность драгметалла, правительство отменило налоги на покупку и продажу, а вот с юанем никаких льгот нет.

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Даниил Землянский

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