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Коммерсантъ FM
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Дефицит кадров устремился к рекорду

Каких сотрудников ждут на производствах

В России зафиксирована рекордная нехватка работников. Показатели снизились до уровня 1998 года — до момента начала наблюдений — пишет “Ъ” со ссылкой на ЦБ. Кадров не хватает в обрабатывающих производствах, компаниях сфер водоснабжения, хранения и транспортировки. В чем причины? И как это переживает бизнес? Разбирался Иван Корякин.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Уровень дефицита кадров Центробанк оценивает, опрашивая работодателей нефинансовых предприятий. Последнее исследование показало антирекорд — минус 18 баллов. Хуже всего в обрабатывающих производствах — минус 28. Собеседники “Ъ FM” это подтверждают: дело не только в отсутствии работников, но и в нагрузке на отрасль. Она резко увеличилась, говорит генеральный директор завода «Элкат» Максим Третьяков:

Как Россия справляется с дефицитом IT-специалистов

Как Россия справляется с дефицитом IT-специалистов

«Оборонные предприятия работают в круглосуточном режиме, такого еще не было в постсоветской истории. Плюс многие обрабатывающие производства начинают замещать ушедшие иностранные компании. В моменте оказалось, что нужно расширять производство, причем достаточно существенно. Если раньше дефицит кадров шел в фоновом режиме, с ним как-то справлялись, то сейчас ситуация приобрела тяжелый характер».

Не хватает квалифицированных специалистов, говорят собеседники “Ъ FM”, особенно инженеров. Хотя некоторые исследователи полагают, что дефицит может быть преувеличен: одно дело соцопросы, а другое реальные цифры, соотношение спроса и предложения на труд. Что до тех же инженеров, то это просто труднозаполняемая вакансия, считают в Высшей школе экономики. Скорее, имеет место беспокойство работодателей, а не серьезная нехватка кадров.

В сельском хозяйстве готовы с этим поспорить. С начала военных действий на Украине дефицит работников такой, что некоторые предприятия оказались в шаге от закрытия, говорит глава «Агрофирмы СадМашСервис» и президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин:

«Найти нормального агронома, например, очень сложно. Дефицит есть и среди управляющих. Среди водителей тракторов 50-60% — пенсионеры. Если с предприятия убрать пять-семь молодых трактористов, его можно закрывать. Людей забирают, а трактора, которые стоят по 20-30 млн руб., остаются».

Отвечать на дефицит кадров приходится увеличением зарплат. По данным Росстата, в январе они выросли на 12,5% год к году. Это решает проблемы отдельного предприятия, но не всей отрасли, продолжает генеральный директор завода «Элкат» Максим Третьяков:

«Это приводит к переманиванию кадров. Новых людей нет, и мы начинаем конкурировать. Что касается малого и среднего бизнеса, у него основная повестка — это удержать пенсионеров теми или иными способами. И, как это ни дико звучит, привлекать людей, которые освобождаются из мест лишения свободы, обучать их рабочим профессиям, а потом выводить на рынок труда».

Почему бизнес стал реже предлагать управленцам зарплату выше рынка

Почему бизнес стал реже предлагать управленцам зарплату выше рынка

Хотя предприятия не теряют надежду увеличить численность работников. Бизнес рассчитывает на выпускников колледжей и вузов. Едва ли, правда, этого года, говорит председатель совета директоров инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский, придется подождать еще пару лет:

«Благодаря средствам массовой информации, которые начали показывать современные производства, внимание на ситуацию стали обращать и вузы. Но за год-два такую нехватку покрыть, скорее всего, не удастся. И нам не миновать решения вопроса о привлечении рабочей силы из стран СНГ».

Но и с молодежью все непросто: ее доля на рынке труда сейчас не превышает и 30%, подсчитали аналитики «Финэкспертизы». Сказалась демография и отток населения. Мобилизованных при этом статистика не учитывает: они не исключаются из числа занятых, хотя и выпадают из производственного процесса. То есть на местах все оказывается еще хуже.

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