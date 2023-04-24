Дефицит кадров устремился к рекорду

В России зафиксирована рекордная нехватка работников. Показатели снизились до уровня 1998 года — до момента начала наблюдений — пишет “Ъ” со ссылкой на ЦБ. Кадров не хватает в обрабатывающих производствах, компаниях сфер водоснабжения, хранения и транспортировки. В чем причины? И как это переживает бизнес? Разбирался Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Уровень дефицита кадров Центробанк оценивает, опрашивая работодателей нефинансовых предприятий. Последнее исследование показало антирекорд — минус 18 баллов. Хуже всего в обрабатывающих производствах — минус 28. Собеседники “Ъ FM” это подтверждают: дело не только в отсутствии работников, но и в нагрузке на отрасль. Она резко увеличилась, говорит генеральный директор завода «Элкат» Максим Третьяков:

«Оборонные предприятия работают в круглосуточном режиме, такого еще не было в постсоветской истории. Плюс многие обрабатывающие производства начинают замещать ушедшие иностранные компании. В моменте оказалось, что нужно расширять производство, причем достаточно существенно. Если раньше дефицит кадров шел в фоновом режиме, с ним как-то справлялись, то сейчас ситуация приобрела тяжелый характер».

Не хватает квалифицированных специалистов, говорят собеседники “Ъ FM”, особенно инженеров. Хотя некоторые исследователи полагают, что дефицит может быть преувеличен: одно дело соцопросы, а другое реальные цифры, соотношение спроса и предложения на труд. Что до тех же инженеров, то это просто труднозаполняемая вакансия, считают в Высшей школе экономики. Скорее, имеет место беспокойство работодателей, а не серьезная нехватка кадров.

В сельском хозяйстве готовы с этим поспорить. С начала военных действий на Украине дефицит работников такой, что некоторые предприятия оказались в шаге от закрытия, говорит глава «Агрофирмы СадМашСервис» и президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин:

«Найти нормального агронома, например, очень сложно. Дефицит есть и среди управляющих. Среди водителей тракторов 50-60% — пенсионеры. Если с предприятия убрать пять-семь молодых трактористов, его можно закрывать. Людей забирают, а трактора, которые стоят по 20-30 млн руб., остаются».

Отвечать на дефицит кадров приходится увеличением зарплат. По данным Росстата, в январе они выросли на 12,5% год к году. Это решает проблемы отдельного предприятия, но не всей отрасли, продолжает генеральный директор завода «Элкат» Максим Третьяков:

«Это приводит к переманиванию кадров. Новых людей нет, и мы начинаем конкурировать. Что касается малого и среднего бизнеса, у него основная повестка — это удержать пенсионеров теми или иными способами. И, как это ни дико звучит, привлекать людей, которые освобождаются из мест лишения свободы, обучать их рабочим профессиям, а потом выводить на рынок труда».

Хотя предприятия не теряют надежду увеличить численность работников. Бизнес рассчитывает на выпускников колледжей и вузов. Едва ли, правда, этого года, говорит председатель совета директоров инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский, придется подождать еще пару лет:

«Благодаря средствам массовой информации, которые начали показывать современные производства, внимание на ситуацию стали обращать и вузы. Но за год-два такую нехватку покрыть, скорее всего, не удастся. И нам не миновать решения вопроса о привлечении рабочей силы из стран СНГ».

Но и с молодежью все непросто: ее доля на рынке труда сейчас не превышает и 30%, подсчитали аналитики «Финэкспертизы». Сказалась демография и отток населения. Мобилизованных при этом статистика не учитывает: они не исключаются из числа занятых, хотя и выпадают из производственного процесса. То есть на местах все оказывается еще хуже.

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