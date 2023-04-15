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Коммерсантъ FM
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Охота за кадрами снизила бюджет

Почему бизнес стал реже предлагать управленцам зарплату выше рынка

Российские компании стали реже переманивать топ-менеджеров у конкурентов. Доля организаций, готовых предложить руководителям зарплату выше рынка в 2022-м упала до 30%. До пандемии такую возможность не исключал каждый второй работодатель. Об этом “Ъ FM” сообщили аналитики Kontakt InterSearch. По их данным, сейчас на рост доходов после перехода из одной компании в другую чаще других могут рассчитывать руководители на производствах и управленцы в сфере IT. Реже всего владельцы бизнеса перекупают директоров по маркетингу и персоналу.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Некоторые топ-менеджеры меняя работу теперь и вовсе соглашаются на снижение зарплаты, говорит партнер консалтинговой компании Kontakt InterSearch Юлия Забазарных:

Почему россиян стали чаще приглашать на работу в иностранные компании

Почему россиян стали чаще приглашать на работу в иностранные компании

«Пять и особенно 10 лет назад кандидатов переманивали на доход вдвое больше. Сейчас таких кейсов я не знаю. 25-30% — это уже отличные суммы. Но если сравнивать с остальным миром, там считается нормальной прибавка в 10-15%. Мы вводили генерального директора в одну страховую компанию. Кандидаты даже были готовы идти на меньший уровень дохода на 10-15%, чем их текущий. Они понимали, что у новой компании есть перспективы, что собственники готовы инвестировать в развитие. Порядка 30% организаций еще готовы перекупать управленцев, но мой прогноз — количество таких компаний будет уменьшаться. А практика показывает, что предложение гораздо большего дохода работает как мотиватор в очень краткосрочном периоде.

Две трети рынка сталкиваются с острым дефицитом кандидатов. Было ожидание, что выйдет достаточно много топов из международных компаний, которые уходят с российского рынка. Но этого не случилось, по крайней мере, на текущий момент. Управленцы либо остались в своих международных компаниях, которые перешли под управление российских акционеров, либо создали свои бизнесы. Массового выхода на рынок и перехода работодателей я не вижу. Больше 50% компаний не сокращают расходы на подбор сотрудников. Просто сейчас и частные акционеры, и государство в первую очередь смотрят на операционную эффективность. Это означает, что фонд оплаты труда не должен превышать определенный процент от оборота. И, конечно, все стали очень хорошо считать деньги».

На проблемы с поиском компетентных топ-менеджеров в конце 2022 года жаловались две трети российских работодателей. Из них больше половины

не могли закрыть вакансию из-за слишком высоких зарплатных ожиданий кандидатов. Среди других причин назывались нерелевантный опыт работы и нежелание соискателей занимать руководящую должность, выяснили аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

Топ-менеджеры сейчас стараются держаться за свое место в компании и неохотно соглашаются на предложения от других участников рынка, объясняет управляющий партнер «Лаборатории карьеры Алены Владимирской» Анна Алфимова. Она отмечает, что зарплаты руководителей при этом почти перестали расти:

«Например, зарплатную вилку финансового директора можно приравнять к гонорарам операционных или исполнительных директоров. На этапе стартапа компания будет готова платить 250-300 тыс. руб., максимум 400 тыс. руб. Для очень крупных компаний — до 2 млн руб. Соответственно, основной костяк бизнесов — где-то в пределах 500-800 тыс. руб. Раньше топы могли спокойно рассчитывать на ежегодный рост зарплаты в 10-20%, в зависимости от успехов, поэтому мы сейчас не говорим про KPI, который всегда зависит от конкретных целей. А сейчас это просто 0%, максимум индексация, и то только в тех компаниях, где для этого есть специальные положения.

С какими трудностями при наборе сотрудников сталкивается бизнес

С какими трудностями при наборе сотрудников сталкивается бизнес

Массовый исход топ-менеджмента из западных компаний был очень сильно размазан по году. Управленческие позиции стали реже обновляться. Опытные и талантливые высокопотенциальные топы остаются на своих местах и очень осторожны в переходах в период турбулентности. Растущий бизнес, например, ритейл или FMCG, крупные компании, ключевые конкуренты на рынке готовы друг у друга переманивать экспертов не только топ-уровня, но и среднего, чтобы быстрее двигаться. Также поступают индустрии, куда направляется большое количество инвестиций или господдержки — агрокомплекс, фармацевтическая сфера и строительство.

Где кандидату будет уже труднее торговаться о вознаграждении? Все, что связано с развлечениями, агентская деятельность, маркетинг, услуги для бизнеса, консалтинг — это продолжает работать, но не растет, а где-то даже сильно оптимизируется. Такая же ситуация в гейм-индустрии».

Зарплаты топ-менеджеров госкомпаний в 2022-м году также ограничило правительство. Летом власти установили порог для премий в госсекторе: максимум 50% от заработанного за год. А в конце года усилили ответственность за достижение KPI и своевременную публикацию отчетности. «Отстающих» топ-менеджеров теперь могут лишить 20% годовой премии. При выполнении показателей вознаграждение увеличится на сумму от 15% до 50%.

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Елизавета Скобцова

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