Китай подарил России образцы лунного грунта во время визита Путина в Пекин

Китай подарил России 1,5 грамма образца лунного грунта для научных целей. Образец передали во время визита президента России Владимира Путина в Пекин в феврале 2022 года. Об этом сообщил директор Центра по исследованию Луны и космической инженерии Китайского национального космического управления Гуань Фэн.

Как уточнил Гуань Фэн, слова которого приводит «РИА Новости», образцы лунного грунта, которые Китай подарил России, на Землю доставил китайский зонд «Чанъэ-5» в декабре 2020 года. Их собрали в северо-восточной части крупнейшего лунного моря Океан Бурь, расположенного на видимой стороне Луны.

1,5 грамма лунного грунта от Китая также получила Франция во время визита президента Эммануэля Макрона в Пекин в апреле 2023 года.

Аппарат «Чанъэ-5» был запущен 24 ноября 2020 года. 1 декабря он приземлился на видимой стороне Луны. Он собирал лунный грунт в течение двух суток. В итоге 17 декабря на Землю было доставлено 2 кг реголита. До Китая доставить на Землю геологические образцы с поверхности Луны удавалось только СССР. Эту миссию выполнил советский аппарат «Луна-24» в 1976 году.