«Эвалар» за год увеличил выручку и сократил чистую прибыль

Производитель биологически активных добавок (БАД) компания «Эвалар» (Алтайский край) по итогам 2022 году увеличила выручку на 10,25% до 12,9 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась до 9,2 млрд руб. (годом ранее – 8,6 млрд руб.), прибыль от продаж составила 2,9 млрд руб. (годом ранее – 3,6 млрд). При этом чистая прибыль компании составила 2,3 млрд руб. против 2,6 млрд руб. годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эвалар Фото: Эвалар

В конце 2022 года сообщалось, что продажи БАД в аптеках, после провала в апреле—июле стали расти в конце лета, вновь сократились в ноябре. В «Эваларе» отмечали, что в ноябре 2021 года добавки активно покупались как средства для реабилитации после перенесенного COVID-19. В 2022 году распространение коронавируса значительно сократилось. Также, как отмечали участники рынка, часть спроса на себя оттянули маркетплейсы, продающие БАДы по более низкой цене.

В целом по итогам 2022 года рынок БАД в России вырос в деньгах на 19,8% к показателям 2021 года, прирост в количестве проданных упаковок составил 0,5%, следует из данных DSM Group.

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Оксана Павлова