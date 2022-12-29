Гражданам не надо добавки

Продажи биологически активных добавок (БАД) в аптеках, которые после провала в апреле—июле стали расти в конце лета, вновь сократились в ноябре. За месяц было продано 23,2 млн упаковок, что почти на 17% меньше год к году. Эксперты связывают это не только со стремлением покупателей к экономии, но и со снижением распространения COVID-19, так как эти средства используются при реабилитации после перенесенного заболевания. Кроме того, значительную конкуренцию фармритейлерам составляют маркетплейсы, продающие БАДы по более низкой цене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как следует из имеющегося у “Ъ” отчета DSM Group, в ноябре аптечные сети реализовали 23,2 млн упаковок БАДов на 7,5 млрд руб. Хотя в денежном выражении этот объем вырос на 0,6% к октябрю, но в натуральном — сократился на 3,4%. Еще заметнее продажи добавок в упаковках сократились в годовом измерении — на 16,8% по сравнению с ноябрем 2021 года.

В «Эвалар» — крупном производителе и продавце БАДов — подтверждают падение их продаж. В ноябре этого года спрос упал на 14% год к году, говорит представитель компании Екатерина Беляева. В прошлом году в это время добавки активно покупались как средства для реабилитации после перенесенного COVID-19. Спрос падает также из-за более позднего в ноябре всплеска гриппа и ОРВИ, когда активно покупаются витамины и биодобавки, соглашается гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

В сети «36,6» говорят, что в ноябре 2022 года продали около 1,5 млн упаковок БАДов, что почти на 38% больше год к году. У других сетей ситуация иная. В «Здравсити» спрос на БАДы по итогам января—ноября 2022 года снизился год к году на 7% в упаковках, в «Ригле» за этот же период — на 1%.

По данным DSM Group, по итогам 11 месяцев аптечными сетями в целом реализовано 263,7 млн упаковок БАДов — это на 6,5% меньше год к году. Общая выручка — 81,8 млрд руб., что, напротив, больше на 12,3% год к году за счет увеличения цен. Однако на протяжении 2022 года продажи БАДов в фармрознице шли неравномерно.

В марте ажиотажный спрос, вызванный после 24 февраля не только на БАДы, но и на лекарства, позволил фармрознице продать рекордные 37,3 млн упаковок биодобавок на 12,3 млрд руб., что оказалось на 42,7% больше по сравнению с февралем. В апреле продажи провалились на 38,5% месяц к месяцу, в мае — на 15,5%. В июне и июле сокращение составило соответственно на 9,4% и 5% месяц к месяцу. Падение спроса на БАДы прекратилось в августе, когда было продано 18 млн упаковок на 5,7 млрд руб., что на 5,1% больше, чем в июле, и продолжился рост в сентябре—октябре.

Опрошенные “Ъ” участники рынка считают, что снижение в ноябре объемов реализации БАДов в аптеках отображает общую тенденцию к началу более заметного сокращения потребителями своих расходов, чем летом. В первую очередь покупатели начинают отказываться от биодобавок, так как это не жизненно важная продукция, отмечает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Зато, по словам эксперта, часть спроса оттянули на себя маркетплейсы. «За счет снижения операционных расходов и значительного ассортимента интернет-площадки имеют возможность предложить более низкие цены, в том числе на БАДы»,— поясняет господин Беспалов. У «Эвалар» доля продаж в онлайн-сегменте в обороте уже превысила 20%, говорит Екатерина Беляева. Она добавляет, что онлайн-продажи растут гораздо быстрее традиционного аптечного сегмента. В Wildberries видят устойчивый интерес потребителей к покупкам БАДов на онлайн-площадке. «Яндекс.Маркет» фиксирует четырехкратный рост продаж биодобавок и витаминов году к году.

Эксперты считают, что продажи БАДов в аптеках могут падать и дальше. Этот процесс, полагает Николай Беспалов, может затормозиться в случае повышения доходов населения либо за счет предложения фармритейлом неких уникальных товаров, которых нет на онлайн-площадках.

Ольга Август