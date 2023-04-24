Власти России за 4,5 месяца собрали в бюджет с бизнеса 20 млрд рублей

В декабре 2022 года статья федерального бюджета «Безвозмездные поступления от негосударственных организаций» впервые пополнилась сборами в 2,95 млрд руб., следует из данных системы «Электронный бюджет». С января по 20 апреля 2023 года федеральный бюджет собрал 17 млрд руб. «безвозмездных поступлений» с бизнеса.

В 2021 году строка «Безвозмездные поступления от негосударственных организаций» в бюджете отсутствовала, отмечает РБК. В 2015–2020 годах поступления по ней были не более 3 млн руб. в год.

В декабре 2022 года правительственная комиссия по иностранным инвестициям определила условия, которым должна соответствовать сделка по продаже российских бизнесов компаниями из «недружественных стран». Среди них — направление добровольного взноса в размере не менее 10% от суммы проводимой сделки. Кроме того, инвесторы из «недружественных» стран должны предоставить не менее 50% дисконта при выходе из российских активов.

В марте 2023 года условия были скорректированы: заплатить необходимо не менее 5% от рыночной стоимости бизнеса, если дисконт при продаже составляет менее 90%, и не менее 10% рыночной стоимости, если дисконт превышает 90%.

О том, что думает бизнес об условиях добровольного взноса в бюджет,— в материале «Ъ FM» «Windfall tax укладывают в сроки».

Милена Костерева