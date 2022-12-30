Власти ждут от «недружественных» нерезидентов не менее 50% дисконта при выходе из активов РФ

«Недружественные» нерезиденты должны предоставить не менее 50% дисконта при выходе из российских активов. Соответствующее решение приняла подкомиссия правкомиссии по контролю за осуществлением иностранными инвестициями 22 декабря. Решение публикует Минфин.

При рассмотрении вопроса о выдаче разрешений на осуществление сделок, направленных на отчуждение ценных бумаг, в уставных капиталах российских хозяйственных обществ иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении РФ недружественные действия, или лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации, исходить из наличия ряда условий.

Речь идет:

о наличии независимой оценки рыночной стоимости активов;

продаже активов с дисконтом в размере не менее 50% от рыночной стоимости соответствующих активов, указанной в отчете об оценке актива;

установлении ключевых показателей эффективности для новых акционеров;

наличии рассрочки платежа на 1–2 года и обязательства по осуществлению добровольного направления в федеральный бюджет денежных средств в размере не менее 10% от суммы осуществляемой сделки.

Ранее Россия ввела временные ограничения на выход зарубежного бизнеса из российских активов. Также были ограничены операции с долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью. Если в сделке участвует лицо, тем или иным образом связанное с недружественными странами, возникает необходимость согласовать ее с правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями. Указом президента Владимира Путина был утвержден список из 45 кредитных организаций, которые можно продать только с его одобрения.

Мария Федотова