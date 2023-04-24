«Ведомости»: гонконгский банк HSBC отказывает российским компаниям в трансакциях из-за санкций Украины

Из-за введенных президентом Украины Владимиром Зеленским санкций зарубежные банки стали отказывать российским IT-компаниям в проведении финансовых трансакций. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в компании, подпавшей под санкции (какой именно, не уточняется). По его словам, гонконгский банк HSBC отказал компании в проведении оплаты по контракту с иностранным партнером.

Уточняется, что HSBC принял решение, ссылаясь на решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, опубликованное в базе данных Dow Jones. С точки зрения этого агрегатора, как пояснил собеседник «Ведомостей», санкции ряда стран, в том числе Украины, являются маркером рискованной операции, которая не рекомендуется к проведению. Этот значит, что при перечислении денег банк может подпасть под юридические риски, связанные с введением санкций.

По словам другого источника издания, с аналогичными проблемами в нескольких зарубежных банках столкнулись IT-интегратор «Крок» и дистрибутор электроники OCS Distribution, которые тоже подпали под санкции. Представители обеих компаний никак не прокомментировали эту информацию. Еще один собеседник «Ведомостей» утверждает, что физлицам из санкционного списка также начали отказывать в открытии счетов в банках Армении и Турции. О каких кредитных организациях речь, неизвестно.

15 апреля господин Зеленский ввел в действие решения СНБО о персональных санкциях против граждан России. Ограничительные меры затронули 351 физлицо и 254 юрлиц, в том числе крупные IT-компании — «Яндекс», «Рамблер» и «Компании ВК» (ее «дочки» Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен»). Ограничительные меры против юрлиц введены на десять лет. 22 апреля президент Украины также ввел санкции против российского ЦИКа и парламентских партий.

Лаура Кеффер