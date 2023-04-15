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Коммерсантъ FM
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Зеленский ввел санкции против Акинфеева и Туктамышевой

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 15 апреля о введении персональных санкций против граждан России. Согласно одному из указов, ограничительные меры вводятся в отношении 87 человек, среди них — известные российские спортсмены. Другим указом санкции вводятся против 351 физлица и 254 юрлица. Ограничения введены в том числе против крупных IT-компаний: «Яндекса», «Рамблера» и VK.

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Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

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Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Под санкции попали в том числе фигурист Илья Авербух, футболисты Игорь Акинфеев и Динияр Билялетдинов, биатлонистка Светлана Ишмуратова, фигурист Никита Кацалапов, фигуристка Елизавета Туктамышева, гимнастка Светлана Хоркина, Ксения Шойгу (президент Федерации триатлона РФ, дочь министра обороны РФ). Также в списке министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук и белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков.

Ограничительные меры вводятся на срок от пяти до 50 лет.

Также под санкции попали «Газпром автоматизация» и «Газпромнефть — цифровые решения». Ограничительные меры против юрлиц введены на 10 лет.

Новость дополняется.

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