Зеленский ввел санкции против российского ЦИКа и парламентских партий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому вводятся санкции против ЦИК России и парламентских партий: КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Новые люди».

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Фото: Alina Yarysh, Reuters Владимир Зеленский

Фото: Alina Yarysh, Reuters

Указом №235 от 22 апреля господин Зеленский вводит в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. К документу приложены два списка: в одном из них перечислены 40 физлиц, против которых вводятся ограничения, в другом — 60 юрлиц и организаций, в том числе 4 российские партии и ЦИК РФ. Санкции в отношении них введены на десять лет.

Указ, вводящий ограничения, вступает в силу со дня опубликования.

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