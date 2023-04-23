Депутаты Европарламента призвали главу МИД Франции выслать усомнившегося в суверенитете постсоветских стран посла Китая

Около 80 депутатов Европарламента обратились с письмом к министру иностранных дел Франции Катрин Колонна с просьбой объявить персоной нон грата посла Китая в Париже Лю Шайе. Ранее дипломат заявил об отсутствии международного соглашения, подтверждающего суверенный статус постсоветских стран.

В письме парламентариев, опубликованном в газете Le Monde, говорится, что подобные комментарии «выходят за рамки приемлемого дипломатического корпуса» и особенно неуместны в нынешних обстоятельствах.

«Помимо того что это глубокое оскорбление истории, культуры и принципиальной целостности соответствующих наций, замечания посла направлены на подрыв фундаментальных принципов, на которых основаны дипломатические отношения»,— говорится в заявлении.

Депутаты заявили, что Китаю или любой другой стране «не следует» сомневаться в суверенитете тех или иных государств, поскольку «это не дипломатическая игрушка», а «фундаментальный элемент международного права».

21 апреля Лю Шайе в эфире французского телеканала LCI заявил, что Крым был «изначально российским». О бывших странах СССР он сказал, что у них нет суверенного статуса в соответствии с международным правом.

На заявление посла отреагировали министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии, которые потребовали разъяснений от китайской стороны. МИД Франции заявил о солидарности со странами, которыми «обрели долгожданную независимость». Украинский посол во Франции Вадим Омельченко заявил, что Лю Шайе продемонстрировал наличие «очевидных проблем с географией».

Лусине Баласян