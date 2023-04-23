Латвия, Литва и Эстония вызвали послов Китая из-за слов дипломата о «сомнительном суверенитете» постсоветских стран

Министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии вызвали послов Китая, чтобы те дали объяснения из-за высказываний посла во Франции Лю Шая. Накануне он заявил, что не существует международного соглашения о суверенном статусе постсоветских стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лю Шай

Фото: Benoit Tessier / Reuters Лю Шай

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Лю Шай сделал заявление 21 апреля в эфире французского телеканала LCI. Во время интервью его спросили, считает ли он Крым украинским, на что посол заявил, что регион был «российским изначально».

«Даже эти страны бывшего Советского Союза не имеют эффективного статуса, как мы говорим, в соответствии с международным правом, потому что нет международного соглашения, конкретизирующего их статус суверенной страны»,— добавил Лю Шай (фрагмент эфира опубликован в Twitter LCI).

На следующий день, 22 апреля, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в беседе с журналистом Delfi назвал позицию Лю Шая непонятной. Глава эстонского МИДа сказал, что ведомство вызвало китайского посла для объяснений.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс также сообщил о вызове китайского посла. По его словам, заявление Лю Шая было «совершенно неприемлемым». «Ожидаем разъяснений от китайской стороны и полного опровержения данного заявления»,— написал господин Ринкевичс в Twitter.

Заявление также прокомментировал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. «Если кто-то до сих пор недоумевает, почему страны Балтии не доверяют Китаю "посредничество в вопросе мира в Украине", то вот китайский посол, утверждающий, что Крым российский, а границы наших стран не имеют законной оснований»,— написал он в Twitter.

МИД Франции сообщил, что ведомство шокировано словами Лю Шая. «Мы подчеркиваем нашу полную солидарность со всеми затронутыми союзниками и партнерами, которые обрели долгожданную независимость после десятилетий угнетения»,— сказано в сообщении ведомства, его приводит Bloomberg.

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Олеся Павленко