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Коммерсантъ FM
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Посольство России выясняет судьбу пропавшей в Красном море яхты

Посольство РФ в Саудовской Аравии и генконсульство в Джидде отслеживают ситуацию вокруг пропавшей у берегов королевства яхты с россиянами. На борту судна 30 minutes находятся три гражданина России, 19 апреля с ним была потеряна радиосвязь, сообщает посольство РФ в Telegram-канале.

Ранее жена капитана яхты сообщила телеканалу «Звезда», что все члены экипажа 30 minutes были взяты в плен пиратами. В сообщении посольства упоминания о захвате пиратами нет.

«По имеющимся данным, судно шло по маршруту Порт-Саид—Суэц—Хургада—Джидда—Джизан—Джибути. 17 апреля оно вышло из порта Джизана после дозаправки, затем яхта встала на якорь в районе острова Румейн»,— сообщает диппредставительство. Сейчас, по данным местных компетентных органов, в поисках задействованы все свободные суда в районе исчезновения.

Посольство уведомило об исчезновении яхты МИД Саудовской Аравии и поддерживает контакт со всеми необходимыми ведомствами.

Мария Федотова

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