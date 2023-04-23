В Красном море пираты захватили прогулочное судно с тремя россиянами

Трое россиян, следовавших на судне 30 minutes по Красному морю, пропали. На борту судна находились капитан, матрос и его жена. Супруга капитана Надежда Расина сообщила телеканалу «Звезда», что все члены экипажа 30 minutes были взяты в плен пиратами. По ее словам, такая информация поступила в береговую охрану Саудовской Аравии.

Прогулочное судно 30 minutes вышло из порта в Саудовской Аравии с 17 на 18 апреля. 19 числа россияне должны были прибыть в Джибути. Но, как сообщила Надежда Расина, конечного пункта назначения яхта так и не достигла. «Они вышли из (порта.— "Ъ") острова Джизан Саудовской Аравии с понедельника на вторник. Дальше их следы теряются. Они должны были быть в Джибути в среду, но туда они не прибыли. Они затерялись ориентировочно в пространстве между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом. У Эритреи есть военные, которые патрулируют берег. Если бы их задержали на берегу, мы бы знали»,— рассказала госпожа Расина «РИА Новости».

В разговоре с «Лентой.ру» супруга капитана рассказала, что с членами экипажа 30 minutes пытались связаться из Джибути, Саудовской Аравии и Эритреи, но ответа не последовало. После чего владелец яхты объявил сигнал SOS. Его самого на борту яхты не было. «Существуют нормы: если судно вышло из какого-то порта, и это факт, но не пришло в порт назначения, то спасательные работы должна проводить та страна, из которой судно вышло,— это Саудовская Аравия»,— отметила она.

Однако, по словам супруги капитана, никаких мер по поиску пропавших не принималось. Она указала, что у Йемена и Эритреи ресурсов для поисковых операций нет. «Саудовская Аравия не посылает вертолет, а это единственное, что мы сейчас просим. Но они считают, что они осмотрели свои воды, и этого достаточно. А у Йемена и Эритреи нет ресурсов. Эритрея просматривает свои воды военными до 12 миль максимум, а у страны есть еще много островов, где они могут быть. На эти острова никто не заходит», — добавила она.

С просьбой оказать содействие в поисках ее мужа и двух других россиян Надежда Расина обратилась в МИД России. «МИД России, со своей стороны, пишет все обращения, которые только можно, в посольство, консульство, различные организации. Возможности организовать самостоятельно поисковую группу, как я поняла, нет»,— заключила она.

По итогам 2022 года Международное морское бюро (IMB) зафиксировало 115 сообщений об инцидентах с участием пиратов. При этом в 95% случаях нападений на суда пиратам удалось проникнуть на борт. На интерактивной карте, отражающей все случаи пиратства и вооруженного нападения на суда, о которых сообщили в IMB в течение 2023 года, отметки в районе Красного моря нет. Однако аналитики обращают внимание, что о нападении пиратов члены экипажей могут сообщить с опозданием.