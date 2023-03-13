У Стокгольма собственные счеты

США за последние пять лет еще больше нарастили свою долю в мировом экспорте вооружений, в то время как показатели России вновь ухудшились. Такие выводы содержатся в докладе авторитетного Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), который будет опубликован 13 марта. По словам экспертов, Россия экспортирует меньше оружия и поскольку оно сейчас нужно ей самой, и потому что США угрожают санкциями ее потенциальным клиентам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В понедельник SIPRI представит новый доклад о мировой торговле оружием (“Ъ” заранее ознакомился с документом). Он содержит данные по двум пятилетним периодам: 2013–2017 и 2018–2022 годам. Россия во второй пятилетке остается одним из крупнейших экспортеров вооружений, однако продолжает уступать конкурентам долю рынка.

В сравнении с 2013–2017 годами ее доля за период с 2018 по 2022 год уменьшилась на 6% — с 22% до 16%.

Это можно назвать тенденцией: по сравнению с 2008–2012 годами доля России на мировом рынке вооружений в 2013–2017 годах тоже уменьшилась — на 4% (см. “Ъ” от 12 марта 2018 года). Итого — минус 10% рынка за десять лет.

Лидером по продаже оружия остаются США, сумевшие, наоборот, улучшить свои показатели. По подсчетам SIPRI, экспорт американских вооружений увеличился на 14% за минувшую пятилетку (по сравнению с предыдущей), и сегодня 40% мирового экспорта вооружений приходится на США.

В пятерку крупнейших экспортеров вооружений помимо США и России вошли Франция, Китай и Германия. В 2018–2022 годах на эти страны пришлось 76% мировых продаж оружия. Всего в мире, по подсчетам SIPRI, вооружения экспортируют 63 страны.

В пятерку крупнейших импортеров оружия вошли Индия, Саудовская Аравия, Катар, Австралия и Китай. В 2018–2022 годах на эти страны пришлось 36% мировых закупок оружия. Покупали вооружения 167 государств. И хотя европейские страны в топ-5 импортеров не вошли, по данным SIPRI, Европа как регион за минувшие пять лет импортировала значительно больше оружия (47%), чем за предыдущую пятилетку. Для европейских стран, входящих в НАТО, этот показатель еще выше — 65%.

Отдельная главка в докладе посвящена Украине. «Украина импортировала очень мало основных видов вооружений в период с момента обретения независимости в 1991 году до конца 2021 года. Это изменилось после ввода российских войск на Украину в феврале 2022 года, когда США и многие европейские государства начали направлять Украине большие объемы военной помощи,— отмечается в документе.— В результате в 2022 году она стала третьим по величине импортером основных видов вооружений после Катара и Индии, а также заняла 14-е место в рейтинге импортеров оружия за 2018–2022 годы».

В докладе подчеркивается, что текущие цифры еще не в полной мере отражают эффект от российской военной операции на Украине, поскольку, к примеру, европейские государства продолжают увеличивать заказы на поставки вооружений.

Война будет иметь значительные последствия для будущих отношений между экспортерами и импортерами оружия в глобальном масштабе»,— сказано в обзоре.

Ключевыми импортерами российского оружия в период с 2018 по 2022 год стали Индия (31%), Китай (23%) и Египет (9,3%). Всего же Россия за минувшие пять лет, по подсчетам SIPRI, продала вооружения 47 странам. Эксперты стокгольмского института прогнозируют, что в ближайшие годы число покупателей российского оружия и техники, как и объемы продаж, уменьшатся. Поменяется и первая тройка импортеров: Индия стала уже меньше заказывать у России, чем в 2013–2017 годах, Китай наращивает собственное производство основных видов вооружений, а Египет, как сказано в докладе, в 2022 году из-за давления США отменил крупный заказ на боевые самолеты. В документе не уточняется, о каких машинах идет речь, но, видимо, об истребителях Су-35, которые Египет законтрактовал в 2018 году. При этом в субботу стало известно, что партию Су-35 у России намерен купить Иран.

«Низкий объем незавершенных поставок основных видов вооружений из России — боевых самолетов и вертолетов, военных кораблей, зенитных ракетных комплексов, танков, бронированных транспортных средств, артиллерии — указывает на то, что ее экспорт вооружений, вероятно, продолжит сокращаться в ближайшие годы»,— отмечается в документе. Как напоминают составители доклада, боевые самолеты и вертолеты входят в число основных статей российского экспорта вооружений с 1992 года. В 2018–2022 годах Россия поставила за рубеж в общей сложности 328 из них, что составило 40% российского экспорта вооружений за этот период. Однако по состоянию на конец 2022 года, как подсчитали в SIPRI, ожидались поставки только 84 российских боевых самолетов и вертолетов. По мнению экспертов SIPRI, конфликт на Украине, «вероятно, наложит дополнительные ограничения на способность России экспортировать оружие, поскольку она, видимо, будет отдавать приоритет производству вооружений для своих вооруженных сил, а не для экспорта».

Они приводят и второй фактор, который может негативно сказаться на экспорте вооружений из России: «Многосторонние санкции, включая широкомасштабные торговые ограничения, введенные против России, вкупе с давлением со стороны США и их союзников на государства, заинтересованные в приобретении российского оружия, также будут препятствовать усилиям РФ по экспорту вооружений».

Отметим, впрочем, что далеко не вся информация о российских оружейных контрактах публикуется, а статистика SIPRI формируется исключительно на основании данных из открытых источников.

По оценке директора российского Центра анализа стратегий и технологий, издателя журнала «Экспорт вооружений» Руслана Пухова, российская доля на мировом рынке торговли оружием действительно падает. «Причем как относительная, так и абсолютная»,— уточняет эксперт. Основными бенефициарами разогрева рынка вооружений на фоне конфликта вокруг Украины являются, по его словам, американцы, в меньшей степени — европейцы: Франция, Италия, Бельгия, Польша. «И очень сильно, особенно в процентном соотношении, на этом нагрелись так называемые новые поставщики — Турция и Южная Корея»,— отмечает он.

Руслан Пухов согласен с двумя приведенными SIPRI причинами, по которым доля России на рынке вооружений падает. Первая — это резко возросшие на фоне операции на Украине потребности самой России в вооружениях и технике. Вторая — это беспрецедентное санкционное давление США на Россию и на потенциальных покупателей российского оружия. В то же время он приводит и третью причину, которая может оказывать негативное влияние на экспорт российских вооружений,— имиджевые потери России. «В отличие от ситуации с Грузией в 2008 году или Сирией в 2015 году, сейчас Россия выглядит если не слабой, то точно не крутой, что негативно сказывается на предпочтениях покупателей в ряде стран»,— уточняет эксперт.

Агентство ТАСС со ссылкой на Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) 24 февраля сообщило, что Россия осуществляет поставки продукции военного назначения в более чем 50 стран. «В целом, несмотря на попытки давления и дискредитации, спрос на российскую продукцию военного назначения не снижается, портфель заказов находится на достаточно высоком уровне, что свидетельствует об устойчивости и эффективности системы ВТС Российской Федерации»,— заявили журналистам в ФСВТС.

По словам собеседников ТАСС в ведомстве, «западные санкции усложнили условия сотрудничества, но не остановили его». «К тому же мы уже довольно давно работаем в условиях антироссийской истерии и ужесточения санкционного режима, а потому отечественная система ВТС адаптировалась ко всем новым проявлениям недобросовестной конкуренции»,— заверили в ФСВТС. При этом там добавили, что «специальная военная операция усилила интерес иностранных заказчиков к некоторым видам продукции военного назначения, которые используются российскими вооруженными силами».

Елена Черненко