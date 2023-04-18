«Скорее всего, раньше в такой ситуации я бы не отыгрался»

В воскресенье в финале Rolex Monte-Carlo Masters — завершившегося в Монако турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом €5,8 млн — Андрей Рублев в трех партиях победил датчанина Хольгера Руне, выиграв свой первый в этом сезоне и 13-й за карьеру титул. В интервью корреспонденту “Ъ” Евгению Федякову шестой номер мирового рейтинга объяснил, чем особенно ценна ему эта победа, оценил уровень своей игры и рассказал о ближайших планах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Daniel Cole / AP Фото: Daniel Cole / AP

— Турнир в Монте-Карло начался для вас встречей с 83-й ракеткой мира Хауме Муньяром, в которой испанец взял первый сет. О чем вы тогда думали?

— Я чувствовал, что намного сильнее его. И понимал, что если буду сохранять правильный настрой, то наверняка выиграю матч. Но после первого сета промелькнула мысль: «Ну вот, не хватало еще здесь сразу же проиграть, когда все вроде стало налаживаться». Ведь перед началом турнира я знал, что прибавляю. Однако затем справился с эмоциями, поэтому второй и третий сет встречи с Муньяром получились совсем другими.

— Перед финалом против Хольгера Руне вы вспоминали сумасшедший матч, сыгранный с датчанином в четвертом круге Australian Open, когда вам удалось спастись каким-то чудом?

— Вообще не вспоминал. Все-таки с тех пор прошло уже несколько месяцев. К тому же на грунте Руне чувствует себя увереннее. Он хорошо бегает, играет высокими кручеными ударами и любит укорачивать. Поэтому я настраивался на то, что здесь мне придется еще тяжелее, чем в Мельбурне. Собственно, так оно и вышло.

— Давайте вспомним середину третьего сета. Проигрывая 1:4 и имея в пятом гейме на своей подаче сначала 0:30, а затем 30:40, вы еще на что-то надеялись?

— Был момент, когда промелькнула мысль: «Вот теперь, наверное, все». Но если сравнивать этот финал с моими предыдущими финалами на «мастерсах» (в Монте-Карло и Цинциннати в 2021 году.— “Ъ”), а также некоторыми другими важными матчами, то сегодня все было немного иначе. Раньше, проиграв первую партию и уступая с брейком во втором, я часто падал духом. Но здесь подумал: «Пускай я снова проиграю, но по крайней мере сделаю все, что от меня зависит, и буду бороться за каждое очко. А там кто знает — вдруг повезет и удастся повернуть все в свою сторону?» В итоге так и произошло.

— Можно ли назвать эту победу вашим психологическим прорывом?

— Конечно. Не скрою, появилось облегчение. Все-таки после стольких неудач и страданий удалось выиграть «мастерс», да еще с такого счета. Скорее всего, раньше в такой ситуации я бы не отыгрался. Поэтому ощущения сейчас особые. Даже немного горжусь, что удалось совладать с собой.

— В прошлом году, также на Пасху, в финале турнира в Белграде вы обыграли Новака Джоковича. Может, у вас появились какие-то пасхальные приметы?

— Нет у меня ни ритуалов, ни примет. Утро этого воскресенья я провел точно так же, как в остальные дни. Если бы не поздравительные сообщения на телефоне, наверное, даже не понял бы, что была Пасха.

— Знаете ли вы, что в предыдущий раз этот турнир из российских теннисистов выигрывал Андрей Чесноков в 1990 году?

— Конечно. Когда у тебя совсем нет побед на «мастерсах», приятно выиграть любой из них. Но в разы приятнее выигрывать турнир с богатейшей историей, которая насчитывает более 125 лет.

— На церемонии награждения произошел небольшой конфуз. Произнося свою чемпионскую речь, вы перепутали княгиню Шарлен с президентом теннисной федерации Монако. Князь Альбер II и его супруга нормально восприняли ситуацию?

— По-моему, да. Я объяснился, и вроде обошлось без проблем. Просто два года княгиня не принимала участия в церемонии награждения (тогда в финале Рублев уступил Стефаносу Циципасу.— “Ъ”). Кроме князя была только госпожа президент. Поэтому сейчас у меня и возникла путаница.

— Грунтовый сезон только начался. В Монте-Карло вы показали свой максимальный уровень тенниса на этом покрытии?

— Надеюсь, что минимальный. Мне еще многое предстоит улучшать. Но в теннисе все идет от головы, и я надеюсь, этот турнир поможет мне пробить определенный психологический барьер и мыслить в правильном направлении.

— Знаете ли вы, что за одну неделю набрали больше рейтинговых очков, чем за весь предыдущий сезон?

— Ну, все-таки это был «мастерс»! А очков мало не бывает.

— В рейтинге, учитывающем результаты с начала сезона, Даниил Медведев сейчас идет первым, вы — пятым, а Карен Хачанов — восьмым. Как думаете, удастся втроем отобраться на итоговый турнир в Турин?

— Мне кажется, что Даня уже попал туда по-любому. Даже если до конца года не выиграет ни одного матча. Что же касается меня и Карена, то посмотрим. Впереди много важных турниров, а претендентов на Турин будет больше, чем в прошлом году. Здорово играют Янник Синнер, Тейлор Фритц, да и тот же Хольгер Руне. Начинает прибавлять Саша Зверев, который несколько лет подряд входил в первую пятерку, уже дважды побеждал на итоговых турнирах, а в прошлом году с мая не играл из-за травмы. Так что конкуренция будет очень острая, и вместо того, чтобы расслабляться, надо набирать обороты.

— Из Монако вы летите на небольшой турнир категории 250 в Баня-Луку. Не боитесь перетрудиться перед более важными состязаниями в Мадриде, Риме и Roland Garros?

— Нет. Мадридский турнир длится двенадцать дней, начинается в середине недели, поэтому там у меня перед первым матчем по-любому появится пауза. На Открытом чемпионате Италии будет такое же расписание, а последнюю неделю перед Roland Garros я пропускаю и буду только тренироваться.