«Скорее всего, раньше в такой ситуации я бы не отыгрался»

В воскресенье в финале Rolex Monte-Carlo Masters — завершившегося в Монако турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом €5,8 млн — Андрей Рублев в трех партиях победил датчанина Хольгера Руне, выиграв свой первый в этом сезоне и 13-й за карьеру титул. В интервью корреспонденту “Ъ” Евгению Федякову шестой номер мирового рейтинга объяснил, чем особенно ценна ему эта победа, оценил уровень своей игры и рассказал о ближайших планах.
Фото: Daniel Cole / AP
— Турнир в Монте-Карло начался для вас встречей с 83-й ракеткой мира Хауме Муньяром, в которой испанец взял первый сет. О чем вы тогда думали?
— Я чувствовал, что намного сильнее его. И понимал, что если буду сохранять правильный настрой, то наверняка выиграю матч. Но после первого сета промелькнула мысль: «Ну вот, не хватало еще здесь сразу же проиграть, когда все вроде стало налаживаться». Ведь перед началом турнира я знал, что прибавляю. Однако затем справился с эмоциями, поэтому второй и третий сет встречи с Муньяром получились совсем другими.
— Перед финалом против Хольгера Руне вы вспоминали сумасшедший матч, сыгранный с датчанином в четвертом круге Australian Open, когда вам удалось спастись каким-то чудом?
— Вообще не вспоминал. Все-таки с тех пор прошло уже несколько месяцев. К тому же на грунте Руне чувствует себя увереннее. Он хорошо бегает, играет высокими кручеными ударами и любит укорачивать. Поэтому я настраивался на то, что здесь мне придется еще тяжелее, чем в Мельбурне. Собственно, так оно и вышло.
— Давайте вспомним середину третьего сета. Проигрывая 1:4 и имея в пятом гейме на своей подаче сначала 0:30, а затем 30:40, вы еще на что-то надеялись?
— Был момент, когда промелькнула мысль: «Вот теперь, наверное, все». Но если сравнивать этот финал с моими предыдущими финалами на «мастерсах» (в Монте-Карло и Цинциннати в 2021 году.— “Ъ”), а также некоторыми другими важными матчами, то сегодня все было немного иначе. Раньше, проиграв первую партию и уступая с брейком во втором, я часто падал духом. Но здесь подумал: «Пускай я снова проиграю, но по крайней мере сделаю все, что от меня зависит, и буду бороться за каждое очко. А там кто знает — вдруг повезет и удастся повернуть все в свою сторону?» В итоге так и произошло.
— Можно ли назвать эту победу вашим психологическим прорывом?
— Конечно. Не скрою, появилось облегчение. Все-таки после стольких неудач и страданий удалось выиграть «мастерс», да еще с такого счета. Скорее всего, раньше в такой ситуации я бы не отыгрался. Поэтому ощущения сейчас особые. Даже немного горжусь, что удалось совладать с собой.
— В прошлом году, также на Пасху, в финале турнира в Белграде вы обыграли Новака Джоковича. Может, у вас появились какие-то пасхальные приметы?
— Нет у меня ни ритуалов, ни примет. Утро этого воскресенья я провел точно так же, как в остальные дни. Если бы не поздравительные сообщения на телефоне, наверное, даже не понял бы, что была Пасха.
— Знаете ли вы, что в предыдущий раз этот турнир из российских теннисистов выигрывал Андрей Чесноков в 1990 году?
— Конечно. Когда у тебя совсем нет побед на «мастерсах», приятно выиграть любой из них. Но в разы приятнее выигрывать турнир с богатейшей историей, которая насчитывает более 125 лет.
— На церемонии награждения произошел небольшой конфуз. Произнося свою чемпионскую речь, вы перепутали княгиню Шарлен с президентом теннисной федерации Монако. Князь Альбер II и его супруга нормально восприняли ситуацию?
— По-моему, да. Я объяснился, и вроде обошлось без проблем. Просто два года княгиня не принимала участия в церемонии награждения (тогда в финале Рублев уступил Стефаносу Циципасу.— “Ъ”). Кроме князя была только госпожа президент. Поэтому сейчас у меня и возникла путаница.
— Грунтовый сезон только начался. В Монте-Карло вы показали свой максимальный уровень тенниса на этом покрытии?
— Надеюсь, что минимальный. Мне еще многое предстоит улучшать. Но в теннисе все идет от головы, и я надеюсь, этот турнир поможет мне пробить определенный психологический барьер и мыслить в правильном направлении.
— Знаете ли вы, что за одну неделю набрали больше рейтинговых очков, чем за весь предыдущий сезон?
— Ну, все-таки это был «мастерс»! А очков мало не бывает.
— В рейтинге, учитывающем результаты с начала сезона, Даниил Медведев сейчас идет первым, вы — пятым, а Карен Хачанов — восьмым. Как думаете, удастся втроем отобраться на итоговый турнир в Турин?
— Мне кажется, что Даня уже попал туда по-любому. Даже если до конца года не выиграет ни одного матча. Что же касается меня и Карена, то посмотрим. Впереди много важных турниров, а претендентов на Турин будет больше, чем в прошлом году. Здорово играют Янник Синнер, Тейлор Фритц, да и тот же Хольгер Руне. Начинает прибавлять Саша Зверев, который несколько лет подряд входил в первую пятерку, уже дважды побеждал на итоговых турнирах, а в прошлом году с мая не играл из-за травмы. Так что конкуренция будет очень острая, и вместо того, чтобы расслабляться, надо набирать обороты.
— Из Монако вы летите на небольшой турнир категории 250 в Баня-Луку. Не боитесь перетрудиться перед более важными состязаниями в Мадриде, Риме и Roland Garros?
— Нет. Мадридский турнир длится двенадцать дней, начинается в середине недели, поэтому там у меня перед первым матчем по-любому появится пауза. На Открытом чемпионате Италии будет такое же расписание, а последнюю неделю перед Roland Garros я пропускаю и буду только тренироваться.
Рейтинг АТР
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7240 очков. 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 6770. 3 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5255. 4 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5240. 5 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 4950. 6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4380. 7 (9). Хольгер Руне (Дания) — 3865. 8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3525. 9 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3450. 10 (10). Тейлор Фриц (США) — 3245. 11 (12). Карен Хачанов (Россия) — 2900. 12 (11). Фрэнсис Тиафо (США) — 2870. 13 (14). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2735. 14 (15). Рафаэль Надаль (Испания) — 2715. 15 (13). Хуберт Хуркач (Польша) — 2660. 16 (16). Александр Зверев (Германия) — 2140. 17 (17). Пабло Карреньо Буста (Испания) — 2095. 18 (18). Томми Пол (США) — 2070. 19 (19). Алекс де Минор (Австралия) — 2050. 20 (21). Лоренцо Музетти (Италия) —1930… 98 (107). Александр Шевченко (Россия) — 610.
В скобках — позиция теннисиста в предыдущей версии рейтинга.