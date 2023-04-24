Leroy Merlin складывает логопарки

Французский DIY-ритейлер Leroy Merlin решил продать все свои складские площади в России, заключив договор аренды с новыми собственниками. Речь идет о 270 тыс. кв. м в Подмосковье оценочной стоимостью до 12 млрд руб. Среди претендентов на эти объекты на рынке называют как минимум две компании — Central Properties и «Венталл-Девелопмент». Подготовка к продаже складской инфраструктуры последовала после того, как владелец сети решил передать российский бизнес в управление локальному топ-менеджменту. Средства от продажи площадей в логопарках потребуются управленцам для дальнейшего развития Leroy Merlin в РФ после отказа французской стороны выделять финансирование на эти цели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Leroy Merlin может продать все свои логопарки в России, рассказали три источника “Ъ” на рынке недвижимости. Ритейлер владеет в стране двумя объектами — около 130 тыс. кв. м в «Южных вратах» в Домодедово и 140 тыс. кв. м в комплексе «Белый Раст» в Дмитровском районе Подмосковья. В Leroy Merlin не ответили на запрос “Ъ”.

По словам двух собеседников “Ъ”, на эти активы претендуют Central Properties и «Венталл-Девелопмент», ранее выкупивший часть площадей в логопарке «Южные врата» у чешской PPF Group. Источник “Ъ”, близкий к «Венталл-Девелопмент», знает, что компания сделала Leroy Merlin предложение по выкупу площадей ритейлера в «Южных вратах». Совладелец Central Properties Сергей Егоров и гендиректор «Венталл-Девелопмент» Валерий Жуков отказались от комментариев.

Информация о продаже Leroy Merlin складской инфраструктуры появилась после того, как в марте 2023 года ритейл заявил о передаче российского бизнеса в управление локальному топ-менеджменту. Сейчас эта сделка находится на рассмотрении регуляторов РФ, сообщала тогда французская группа Adeo, владеющая сетью Leroy Merlin. Причина этому — военный конфликт между Россией и Украиной, вынудивший часть западных брендов уступить управление местному менеджменту, а другие сети полностью продали российский бизнес.

Основанная во Франции Leroy Merlin работает в России с 2004 года. По собственным данным, сегодня сеть включает более 100 гипермаркетов в более чем 60 городах страны. По оценке Infoline, Leroy Merlin занимает первое место по продажам на DIY-рынке в России, увеличив выручку в 2022 году на 15,6%, до 529,7 млрд руб. без НДС год к году.

Скорее всего, сделка по продаже ритейлером складов пройдет в формате sale & leaseback, при котором бывший владелец объекта остается его арендатором, говорит один из собеседников “Ъ”. Найти другого арендатора на такие большие площади сейчас практически невозможно, поэтому компания, скорее всего, продолжит использовать эту инфраструктуру, соглашается коммерческий директор Ghelamco Александр Перфильев. В этом случае площади Leroy Merlin в двух логопарках можно оценить в 11–12 млрд руб., подсчитала руководитель платформы консалтинговых услуг отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Ирина Ушакова. Гендиректор Herzen Ярослав Туа, напротив, считает, что новый собственник может получить дисконт в 15% при сделке sale & leaseback.

Продажа логопарков позволит Leroy Merlin получить средства на развитие своего бизнеса в РФ, считает замдиректора по ключевым клиентам Union Brokers Степан Щедров. Как раз на эти цели финансирование со стороны головной структуры ритейлера практически прекратилось, знает один из собеседников “Ъ”. Кроме того, спрос на склады находится на очередном пике, поэтому сейчас выгодный момент для реализации таких объектов, добавляет Ярослав Туа.

В 2022 году было много сделок в складском сегменте из-за ухода иностранных собственников, однако практически все, кто хотел покинуть российский рынок, уже сделали это, отмечает директор департамента управления складской недвижимостью Accent Capital Анастасия Корневич. Поэтому, по ее мнению, в этом году «повальной распродажи» логопарков не будет, а стоимость активов уже начала расти вслед за арендными ставками. По данным CMPW, в первом квартале 2023 года ставки в логопарках выросли на 4% год к году, в среднем до 6 тыс. руб. за 1 кв. м.

Дарья Андрианова