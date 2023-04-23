В экзамен по вождению включили вопросы о правилах использования электросамокатов

МВД России включило правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в билеты для теоретического экзамена на получение водительских прав на управление всеми категориями транспортных средств. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как сообщили в МВД, изменения в экзаменационных билетах приняты из-за нововведений в правилах дорожного движения, вступивших в силу с 1 марта 2023 года. Актуальные вопросы опубликованы на официальном сайте МВД.

В новых билетах есть вопросы о правилах использования СИМ, а также времени действия знаков 3.29 и 3.30 («Стоянка запрещена по четным/нечетным числам месяца»). Кроме того, изменения затронули использование новой световой секции в виде силуэта пешехода, стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета под светофором и зоны действия знака 3.27 («Остановка запрещена»), если его используют вместе с желтой линией горизонтальной дорожной разметки.

Олеся Павленко