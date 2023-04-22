В Израиле десятки тысяч человек вновь вышли на протесты против судебной реформы

Десятки тысяч демонстрантов 16-ю субботу подряд вышли на протесты против судебной реформы в израильских городах. По оценке СМИ, в Тель-Авиве на улицы вышли 110 тыс. человек. Организаторы считают, что в акции приняли участие 165 тыс. демонстрантов.

В Тель-Авиве демонстранты установили импровизированный мемориал со свечами, так как акция проводится незадолго до Дня памяти павших в войнах Израиля и жертв террора, передает The Times of Israel. Около 20 протестующих вышли на шоссе Аялон, но полиция их разогнала. Демонстрации также прошли в Хайфе, Иерусалиме и Ход-ха-Шароне.

Протесты продолжаются в Израиле, несмотря на решение премьера Биньямина Нетаньяху приостановить судебная реформу. Она предполагает передачу парламентскому большинству контроля над процессом выбора судей Верховного суда. Также власти хотят отказаться от законодательного принципа, позволяющего Верховному суду отменять решения правительства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Восстал народ израилев».

Леонид Уварчев