Bloomberg: связанный с инфраструктурой «Северного потока» СПГ-терминал в Германии откроют в 2024 году

Германия планирует открыть Балтийский терминал для сниженного природного газа (СПГ) к началу 2024 году. Как сообщили источники Bloomberg, он будет связан с инфраструктурой ныне недействующего трубопровода «Северный поток».

Источники издания утверждают, что план обсуждался в четверг, 20 апреля, на закрытой встрече канцлера ФРГ Олафа Шольца с министром экономики Робертом Хабеком. На встрече присутствовали также неназванные представители четырех организаций, которые проинформировали Bloomberg.

На встрече, как пишет Bloomberg, Роберт Хабек заключил, что трубопровод, который планируется построить, соединит СПГ-терминал на острове Рюген с общиной Лубмин к весне 2024 года. Агентству подтвердили информацию в нескольких организациях, в том числе в компании Baltic Sea Reports, BUND и Environmental Action Germany.

Как отмечает агентство, 20 апреля Минэкономики ФРГ сообщило, что правительство закупило трубы, оставшиеся после строительства не введенного в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». В феврале Die Welt Am Sonntag писало, что правительство вело переговоры о покупке 3 тыс. труб с компанией Nord Stream AG, оператором «Северного потока-2».

Трубы предназначены для строительства 40-километровой линии, которая будет соединена с СПГ-терминалом на Рюгене. Местные власти острова Рюген выступали против проекта из-за пагубных экологических последствий.

Необходимость в постройке СПГ-терминала в Германии возникла после решения властей перестроить газовую инфраструктуру. Это произошло на фоне снижения зависимости от российских поставок. До начала спецоперации Россия закрывала 55% потребностей в поставках газа ФРГ. Первый терминал по приему СПГ в Германии открылся 17 декабря 2022 года, второй — 14 января 2023 года.

Лусине Баласян