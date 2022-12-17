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Коммерсантъ FM
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В Германии заработал первый плавучий СПГ-терминал

В городе Вильгельмсхафен на северо-западе Германии заработал первый в стране плавучий терминал сжиженного природного газа (СПГ). На открытии объекта присутствовал канцлер ФРГ Олаф Шольц, заявивший о необходимости строительства новых СПГ-терминалов для полной компенсации поставок энергоресурса из России.

«Наша цель — полностью компенсировать потери российского газа в этом и следующем году… Необходимо продолжить строительство новых СПГ-терминалов, а также согласование новых контрактов на поставку в будущем»,— рассказал господин Шольц (цитата по Deutsche Welle, признано СМИ-иностранным агентом).

Новый терминал начнет снабжать газом немецкие домохозяйства 22 декабря, его объемов хватит для обслуживания более 50 тыс. домов в Германии в год.

Открытие первых немецких СПГ-терминалов Олаф Шольц анонсировал в конце ноября. Реформа энергетического сектора Германии направлена на минимизацию его зависимости от поставок российских ресурсов.

Андрей Сапожников

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