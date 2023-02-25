СМИ: ФРГ планирует задействовать трубы «Северного потока-2» для терминала СПГ

Правительство ФРГ намерено использовать оставшиеся после строительства не введенного в эксплуатацию «Северного потока-2» трубы. С их помощью Германия планирует построить трубопровод, который соединит СПГ-терминал на острове Рюген с общиной Лубмин, расположенной на материке. Об этом сообщает газета Die Welt Am Sonntag со ссылкой на источники.

По информации издания, немецкое правительство ведет переговоры о покупке более чем 3 тыс. труб с компанией Nord Stream AG, оператором «Северного потока-2». Трубы хранятся на территории порта Мукран на острове Рюген. Как отмечает газета, обсуждение продажи осложняется в том числе тем, что крупнейший акционер Nord Stream AG — «Газпром».

Правительство ФРГ, пишет Die Welt Am Sonntag, хочет использовать трубы для 40-километровой линии, которая будет соединена с СПГ-терминалом на Рюгене. Его эксплуатация планировалась к середине 2023 года.

Летом 2022 года сообщалось, что правительство Германии планирует национализировать немецкий участок «Северного потока-2», чтобы использовать его трубы для подключения к плавучему СПГ-терминалу. При этом местные власти острова Рюген выступают против проекта из-за пагубных экологических последствий.

Необходимость в постройке СПГ-терминала в Германии возникла после решения властей перестроить газовую инфраструктуру. Это произошло на фоне снижения зависимости от российских поставок. До начала спецоперации Россия закрывала 55% потребностей в поставках газа ФРГ.

В ФРГ планировали построить плавучие терминалы для СПГ, а также высокоскоростные трубопроводы для импорта газа из Великобритании. 17 декабря 2022 года в Германии открыли первый терминал по приему СПГ, а 14 января 2023-го — второй.

Лусине Баласян