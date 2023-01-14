В Германии состоялось официальное открытие второго терминала по приему СПГ

В Германии прошла церемония открытия второго приемного терминала СПГ в Лубмине. В мероприятии принял участие канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Открытие состоялась менее чем через месяц после того, как был запущен терминал СПГ в Вильгельмсхафене. Ожидается, что в ближайшие месяцы заработают еще несколько, в том числе в Лубмине, сообщает AP.

Терминалы являются частью мер против энергетического кризиса, которые включают временную реактивацию старых электростанций, работающих на нефти и угле. Также в этим меры входит продление срока службы трех последних атомных электростанций, которые должны были быть отключены в конце 2022 года.

Господин Шольц высоко оценил скорость, с которой были построены первые терминалы. «Мы переживаем эту зиму ... поставки газа не нарушены, и мы можем обеспечить их по всей Германии, в отличие от того, чего многие опасались»,— заявил канцлер. Вскоре после начала военной операции на Украине Олаф Шольц объявил, что его правительство решило быстро построить первые терминалы для СПГ.

До 2022 года Германия не имела собственных терминалов СПГ, в основном закупая вместо этого дешевый трубопроводный газ из РФ (закрывал 55% потребностей в поставках). Сжиженный природный газ страна с мирового рынка могла получать только через терминалы в Бельгии и Нидерландах.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Германия стала покупателем СПГ».

Мария Федотова