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Коммерсантъ FM
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Аксенов сообщил о работе системы ПВО над Крымом

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил сегодня утром, 22 апреля, что в небе над полуостровом работала система противовоздушной обороны. По каким целям работала система ПВО, он не сообщил, но отметил, что «повреждений и пострадавших нет».

Сергей Аксенов

Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«В небе над Крымом отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации»,— написал он в своем Telegram-канале.

Сегодня утром Telegram-канал Mash также сообщал о работе ПВО в Крыму. По информации проекта, ПВО в Ленинском районе полуострова сбила один объект над Азовским морем.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

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