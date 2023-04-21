Из песни жеста не выкинешь

Генпрокуратуру и Роскомнадзор просят проверить певца Филиппа Киркорова на предмет нарушения законодательства о запрете ЛГБТ-пропаганды. На одном из недавних концертов в Петербурге, сообщил в эти органы юрист Максим Суров, исполнитель закинул ногу на артиста кордебалета и обнял его. Господин Суров в разговоре с “Ъ” назвал адекватным наказанием за подобные неподобающие публичные действия 14 суток административного ареста. Впрочем, представители Филиппа Киркорова уверены, что никакого дела не будет.

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Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Филипп Киркоров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Внимание московского юриста Максима Сурова привлекло выступление певца Филиппа Киркорова 17 апреля в санкт-петербургском БКЗ «Октябрьский». Как рассказал “Ъ” господин Суров, сам он на концерте не присутствовал, но увидел кадры представления в сети. В частности, речь идет об эпизоде, когда в ходе исполнения одной из песен певец закинул ногу на артиста из подтанцовки и приобнял его. После этого Максим Суров обратился в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с заявлением провести проверку действий господина Киркорова в рамках ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних). Эта норма, напомним, запрещает распространение материалов, которые «пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения» в рекламе, книгах, кино и СМИ. Ее чаще называют законом «о запрете ЛГБТ-пропаганды».

«Он кумир многих,— обосновал свою позицию в разговоре с “Ъ” господин Суров.— И детишки смотрят на него, и взрослые. Я не думаю, что там (на концерте.— “Ъ”) были все совершеннолетние. Там были и семьи, которые пришли с детьми на концерт. В российском законодательстве нет возрастного ценза (по данным правонарушениям.— “Ъ”)».

Наиболее адекватным наказанием для артиста в случае установления факта нарушения будет административный арест на 14 суток, полагает автор жалобы.

Собеседник “Ъ”, который выступает сторонником ужесточения законодательства в этой сфере, отметил: какой бы крупной ни была сумма штрафа, для Филиппа Киркорова это не сыграет роли.

Максим Суров пояснил, что его профиль — административные и гражданские дела. На сайте господина Сурова содержится информация, что он является приглашенным экспертом по юридическим вопросам в передачах «Первого канала», НТВ, ТВЦ, «Москва 24» и радио «Наше Подмосковье».

Екатерина Успенская, менеджер Филиппа Киркорова, в ответ на просьбу “Ъ” прокомментировать претензии сказала, что подобные выпады в сторону музыканта — дело привычное, команда поп-короля российской эстрады «буквально живет ими».

«Как стало известно, некий юрист написал заявление в прокуратуру о том, что он усмотрел в одном из номеров Филиппа Киркорова закидывание ноги, которое ему не понравилось,— заявил "РИА Новости" адвокат певца Александр Добровинский.— В закидывании автор увидел признаки гомосексуализма. Я практически уверен, что правоохранительные органы откажут молодому человеку, видящему везде ЛГБТ-сообщества, которые он сам вольно или невольно своей публичностью пропагандирует».

Адвокат Сергей Жорин, специализирующийся в том числе на резонансных судебных делах против популярных медиаперсон, среди которых рэпер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом), YouTube-блогер Эдвард Бил, а также певицы Ольга Бузова и Лолита Милявская, в разговоре с “Ъ” высказал мнение, что Филипп Киркоров сам по себе является «ходячей пропагандой ЛГБТ», однако «перспективы привлечения его к ответственности на сегодняшний день нулевые».

Что касается проверки, указал Сергей Жорин, зачастую такая процедура проходит даже без вызова и опроса лица, в отношении которого поступило обращение. Нередко, отметил он, такого рода проверки носят формальный характер.

«Вряд ли в Генпрокуратуре усмотрят в выступлении Киркорова какую-то ЛГБТ-пропаганду»,— согласился Павел Ясман, сотрудничавший как защитник с рэперами Оксимироном (Мирон Федоров, признан в РФ иностранным агентом) и Славой КПСС (Вячеслав Машнов, известен также как Гнойный и Валентин Дядька).

Как ранее рассказывал “Ъ”, в июне 2022 года Филипп Киркоров уже попадал в скандал, связанный с пропагандой нетрадиционных отношений. Тогда активисты потребовали завести дело на него из-за того, что на «Премии МУЗ-ТВ» он появился в компании полуобнаженных мужчин и блогера Давида Манукяна. Разгневанные граждане интерпретировали данную выходку как игру в гей-свадьбу.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург