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Коммерсантъ FM
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«Яндекс» присматривается к доле Uber

Как на рынке такси может отразиться сделка между компаниями

«Яндекс» сделал еще один шаг к монополизации рынка такси — компания намерена выкупить оставшуюся 29-процентную долю Uber в совместном предприятии, сообщает издание Forbes со ссылкой на источники. СП управляет «Яндекс. Такси», Yango и Uber в России и СНГ. Право выкупить пакет Uber за сумму до $2 млрд было у корпорации после сделки 2021 года, когда она приобрела 4,5% акций СП и довела свою долю в нем до 71%. Однако из-за обострения геополитической обстановки и изменения конъюнктуры стоимость актива снизилась, что привело к повторному раунду переговоров.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Новая стоимость сделки не раскрывается, но, по словам источника Forbes, «Яндекс» заплатит «небольшую премию» к альтернативному предложению. Как это отразится на рынке и на клиентах такси? Непосредственное влияние невелико, но в будущем усиление одного игрока будет способствовать росту цен на услуги, отметил инвестиционный менеджер компании «Финам» Тимур Нигматуллин:

«Если мы обсуждаем, как это может повлиять на рынок такси и, соответственно, на рынок доставки, то концептуально какого-то прямого эффекта не будет. Речь идет не о поглощении конкурента, а о продаже доли, причем миноритарного пакета. При этом не исключаю, что могут быть какие-то промежуточные сделки, то есть эти бумаги может выкупить не сам "Яндекс", а другие участники рынка, которые пожелают это сделать.

Тем не менее мы видим, что рынок консолидируется, и сокращение конкуренции в конечном итоге ведет к тому, что "Яндексу" будет проще монетизировать актив, грубо говоря, поднять цены. При этом спрос не снизится либо снизится несущественно. То есть тенденции на рынке, связанные с его консолидацией вне рамок этой сделки, приведет к тому, что маржинальность, рентабельность компании увеличатся».

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Ранее рынок таксоперевозок покинули несколько крупных игроков, и снижение конкуренции в конечном счете влияет и на качество услуг, подчеркнул председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов: «Те процессы, которые наблюдаются на рынке такси, для потребителей означают мало радостного.

Фактически, хотим мы того или нет, происходит монополизация этого рынка.

Уход западных и китайских компаний — DiDi фактически прекратил свою работу, и Uber сворачивается сейчас по объективным причинам, — ведет к тому, что останется монополист, будут расти цены. Кроме того, в отсутствие конкуренции есть даже опасение, что качество услуг может начать снижаться. Потому что конкуренция — это всегда благо для потребителя как с точки зрения стоимости услуг, так и с точки зрения качества обслуживания. Поэтому, конечно, это очень печально и не очень обнадеживает».

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В декабре 2022 года интернет-издание «Агентство», ссылаясь на источники, писало о том, что 29% СП MLU B.V. хотела выкупить Kismet Capital Group за $925 млн. Однако это сообщение было оставлено без комментариев.

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Андрей Загорский

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