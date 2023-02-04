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Коммерсантъ FM
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Шенген откроется онлайн

Как будет работать выдача виз в Евросоюз в цифровом формате

Шенген готовят к переходу в онлайн. Инициативу, которая изменит формат выдачи виз, предварительно одобрил парламент Евросоюза. Предполагается, что иностранным туристам не нужно будет ходить в консульство. Форму им предложат заполнить не выходя из дома, а сам документ для въезда в шенгенскую зону станет цифровым.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При этом выбрать конкретную страну, которая получит онлайн-запрос, претендент на визу не сможет. Власти Евросоюза планируют создать общую платформу, которая будет сама распределять заявки по государствам. Такая схема, как ожидается, сократит сроки выдачи шенгена и сделает процедуру одинаковой для всего Евросоюза.

Шенгенская лотерея

Шенгенская лотерея

Как это будет работать на практике пока неясно, говорит управляющий партнер компании «Визаход» Марина Широкова:

«Вопросов больше, чем ответов. Если заявитель собирается посетить одну из 27 шенгенских стран, он должен, по идее, в ее представительство и подавать. Это какая-то внутренняя недоработка. Человек летит в Испанию, а его заявку примет консульство Литвы. И кому нужна литовская виза для поездки в Испанию? Очень странная какая-то формулировка.

Пока непонятно, как они будут в таком случае принимать фото и отпечатки пальцев. В принципе, формат онлайн-виз очень удобен и приемлем. Можно всегда подать документы из любой локации. Последнее время никто из заявителей напрямую с консулом не общается, потому что есть аккредитованные визовые центры, которые уполномочены принимать документы от российских заявителей.

Никакого собеседования или беседы с консулом уже давно не проводятся. Проект, который они сейчас хотят внедрить, еще сырой, технически трудоемкий, и на это потребуется им время. Сложно предположить, что они поднимут консульские сборы. Для этого нужно какое-то основание.

Как переход на онлайн-формат может отразиться на компаниях, которые помогают в оформлении шенгенских виз? Очень многие страны перешли на этот формат. Индия, Саудовская Аравия, Пакистан — все они давно оформляются онлайн-визы. И людям по-прежнему нужна помощь в технической части. Те визовые агентства, которые работают профессионально, не пострадают. Например, заявитель в преклонном возрасте, ему будет очень сложно справиться с технической системой заполнения шенгенской анкеты».

После начала военных действий на Украине упрощенный визовый режим ЕС с Россией был приостановлен. Многие государства ужесточили правила выдачи шенгена. А некоторые вообще перестали принимать заявки от россиян, в том числе страны Прибалтики, Польша, Финляндия и Чехия.

Паспорта расчипировались

Паспорта расчипировались

Могут ли у россиян возникнуть дополнительные трудности, когда оформление виз перейдет в онлайн-формат? На этот вопрос ответил руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин:

«В отношении трансграничной передачи данных действует критерий разделения стран на те, которые адекватно осуществляют на своей территории защиту персональных данных, к ним, безусловно, относится Евросоюз. Для них режим облегченный. Каких-то прямо непреодолимых проблем в данной инициативе я пока не вижу при условии соблюдения посольствами и консульскими организациями требований законодательства.

В случае реализации именно передачи через интернет действует правило: до 1 марта 2023 такие компании должны подать уведомление в Роскомнадзор, открыть там личный кабинет и, соответственно, осуществлять отчетность о своих действиях в этом направлении. Визовые ограничения, которые сейчас действуют, инициируются, в первую очередь, нашими коллегами из недружественных стран. Реакция от российских властей здесь носит в основном реактивный характер.

Каждый раз оформляя визу, мы соглашаемся на трансграничную передачу персональных данных. Это неизбежно. Если говорить о борьбе с утечками данных, о проекте по введению оборотных штрафов, данная норма действует и в Европейском союзе, поэтому мы можем говорить о ней как о весьма вероятной. Они в равной степени должны распространяться и на иностранные компании, и на государство, которое занимается этой обработкой. Механизм регистрации в Роскомнадзоре в том числе связан именно с этим. Безусловно, это заставит компании быть более внимательными с персональными данными — штрафы достаточно большие.

Число поездок из России в Европу в 2022 году резко сократилось — примерно на 90%. Такие данные привели в Российском союзе туриндустрии. Основные причины — трудности получением визы, отсутствие прямого авиасообщения и рост цен на билеты.

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Анна Маргулис

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