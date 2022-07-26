Перестановка, приближенная к боевой

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает перестановки в руководстве спецслужб, начатые со смены глав Службы безопасности и генпрокуратуры. Наиболее знаковым в последние дни стало назначение главой Комитета по разведке при президенте Украины Кирилла Буданова, также возглавляющего Главное управление разведки (ГУР) Минобороны республики. Повышение по службе получил фигурант уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом России в связи с высказанными им «угрозами совершения терактов в РФ и на неподконтрольных Украине территориях». Российские эксперты предполагают: последние назначения могут свидетельствовать о намерении Киева активизировать подрывную и диверсионную работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Назначение начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова еще и главой Комитета по разведке при украинском президенте может свидетельствовать о намерении Киева активизировать диверсионную работу в тылу российских войск

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Назначение начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова еще и главой Комитета по разведке при украинском президенте может свидетельствовать о намерении Киева активизировать диверсионную работу в тылу российских войск

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Свидетельством того, что в руководстве украинских силовых структур продолжается «кадровая революция», стало распространенное в понедельник вечером видеообращение президента Зеленского, размещенное в его Telegram-канале. «Принял сегодня важные кадровые решения. В частности, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов будет возглавлять и Комитет по разведке при президенте Украины. Новым командующим силами специальных операций вооруженных сил Украины назначен боевой генерал Виктор Хоренко. А генерал Григорий Галаган переводится первым замом центра спецопераций "А" СБУ»,— сообщил Владимир Зеленский.

Обнародование указа произошло через считаные часы после того, как ФСБ сообщила о пресечении операции по угону боевых самолетов воздушно-космических сил России. Как утверждают в ведомстве, сотрудники украинской военной разведки, «действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков и склонить их осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы». Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал высокую оценку работе российской контрразведки, назвав ее «весьма и весьма эффективной».

При этом в Киеве никаких оргвыводов в связи с этим скандалом сделано не было. Более того, обнародование «важных кадровых решений» Владимир Зеленский начал с имени Кирилла Буданова, возглавляющего Главное управление разведки.

Взлет по карьерной лестнице выпускника Одесской военной академии, который начинал службу в спецназе ГУР и с 2014 года воевал в Донбассе, где получил несколько ранений и правительственных наград, произошел в последние два года. Поработав замдиректора департамента Службы внешней разведки и сменив в августе 2020 года на посту начальника ГУР его тогдашнего руководителя Василия Бурбу, Кирилл Буданов на тот момент имел звание полковника. Однако уже в августе прошлого года, в день 30-летия украинской независимости, ему было присвоено звание бригадного генерала, а в апреле этого года, через полтора месяца после начала российской операции на Украине,— звание генерал-майора.

За год до того, как он возглавил ГУР, в апреле 2019 года, на Кирилла Буданова было совершено неудачное покушение в Киеве. В результате к семи и восьми годам заключения были приговорены двое российских граждан.

Таким образом, Кирилл Буданов — профессиональный военный, который участвовал в боевых действиях и успел поработать в спецслужбах,— принципиальным образом отличается от представителей ближайшего окружения Владимира Зеленского, многие из которых пришли на руководящие посты (в том числе в силовых структурах) из шоу-бизнеса или гражданской службы.

При этом благодаря громким заявлениям, сделанным в интервью мировым СМИ, Кирилл Буданов с недавнего времени стал едва ли не самым узнаваемым на Западе из действующих украинских силовиков.

Так, отвечая на вопрос журналиста британской газеты Financial Times о формах борьбы против России, глава украинской военной разведки говорил о партизанской войне на украинских территориях, взятых под контроль российскими военными, в частности упомянув подрыв автомобилей представителей администрации в Херсонской области. По его словам, атаки «проводились, проводятся и будут проводиться в России и во многих других местах». Вскоре после этого интервью Следственный комитет РФ возбудил в отношении Кирилла Буданова уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (угроза совершения террористического акта).

По мнению директора российского Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, назначение Кирилла Буданова на должность главного координатора украинских разведслужб может свидетельствовать о намерении Киева активизировать подрывную и диверсионную работу в тылу российских войск, причем не только на неподконтрольных территориях, но и в самой РФ. «По мере того как ВСУ будут терять боеспособность и отступать, все больший акцент в Киеве будут делать на тайные операции, остающиеся прерогативой ГУР. Прежде всего этот диверсионная деятельность, партизанская война, террористическая активность с целью нанести максимальный ущерб России»,— заявил “Ъ” господин Пухов, составитель книги «Военная разведка», один из разделов которой посвящен ГУР.

«Вооруженный конфликт на Украине застал военную разведку страны в состоянии крайне низкой боевой готовности. Однако ситуация кардинально изменилась после того, как Россия стала врагом номер один. В 2015–2016 годах были приняты решения, предусматривающие радикальные преобразования в сфере обороны и безопасности Украины, в том числе в военной разведке. Важным символическим шагом стало одобрение в 2016 году новой эмблемы ГУР — совы, пронзающей мечом территорию России, с девизом на щите: Sapiens dominabitur astris ("Мудрый будет властвовать над звездами")»,— напомнил эксперт. И добавил: «Эмблема ГУР отсылает к неформальному знаку российской военной разведки — летучей мыши и ее девизу: "Выше нас только звезды". Она напоминает о том, с какими звездами должна бороться "мудрая и бесстрашная" украинская сова».

Сергей Строкань