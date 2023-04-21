Песков: НАТО ведет линию на поглощение Украины, что подтверждает правильность начала СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО продолжает стремиться включить в свой состав Украину, что подтверждает правильность решения России о начале там военной операции. С таким заявлением представитель Кремля выступил в ответ на реплику генсека североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что все страны-участницы ждут вступления Украины.

«НАТО продолжает проявлять свою агрессивную сущность, о которой мы говорили и раньше, еще до начала специальной военной операции. НАТО, очевидно, продолжает свою линию на поглощение и втягивание в альянс Украины, и об этой потенциальной угрозе тоже говорил наш президент»,— сказал господин Песков в ходе пресс-кола.

Действия альянса, считает пресс-секретарь президента РФ, демонстрируют всем, «кто склонен хотя бы немножко думать головой», правильность решения о начале военной операции России на Украине.

«Мы имеем дело с агрессивным блоком, который рассматривает нашу страну как противника и посягает на безопасность нашей страны»,— резюмировал господин Песков.

Накануне, 20 апреля, Йенс Столтенберг впервые за 14 месяцев конфликта России и Украины посетил Киев. По итогам переговоров с президентом Владимиром Зеленским генсек НАТО заявил, что «полноправное место Украины — в евроатлантической семье» и «со временем эта цель будет достигнута».

Подробнее об этом визите — в публикации «Ъ» «На все просьбы отвечает Йенс».

Григорий Лейба