Песков не исключил, что новым местом работы Усса может стать Совет федерации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новым местом работы экс-губернатора Красноярского края Александра Усса может стать Совет федерации. Ранее господин Усс сообщил, что получил предложение о работе на федеральном уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы не исключаем, что это может быть Совет федерации»,— сказал представитель Кремля.

Отставку Александра Усса президент Владимир Путин принял накануне, 20 апреля. Главой региона господин Усс был с сентября 2017 года. Срок его полномочий заканчивался в сентябре 2023-го. Врио губернатора Красноярского края стал экс-замминистра финансов Михаил Котюков.

Подробнее о назначении — в публикации «Ъ» «Красноярскому — край».

Григорий Лейба