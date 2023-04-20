Александр Усс сообщил, что получил предложение о работе на федеральном уровне

Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что получил предложение продолжить работу на федеральном уровне, курируя при этом вопросы социально-экономического развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«На днях у меня состоялась встреча с президентом нашей страны Владимиром Путиным. Хочу прежде всего поблагодарить за доверие и поддержку президента, а также всех, с кем мы были вместе в сложные моменты и шли к нашим общим достижениям и успехам»,– сообщил он в своем Telegaram-канале.

Единоросс Александр Усс был назначен врио губернатора Красноярского края в сентябре 2017 года. Год спустя он выиграл губернаторские выборы, набрав 60,2% голосов. Срок его полномочий заканчивался в сентябре 2023 года.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», 19 октября прошлого года в Италии был задержан сын Александра Усса Артем. Его подозревали в нарушении режима санкций и отмывании денег. 28 октября Мещанский суд Москвы объявил Артема Усса в розыск по подозрению в отмывании денежных средств. Позже итальянский суд одобрил экстрадицию россиянина в США, после чего он был переведен под домашний арест, откуда сбежал. В начале апреля Артем Усс сообщил РИА «Новости», что находится в России. Александр Усс записал видеообращение ко всем, «кто надеялся на возвращение его сына, и отдельно высказал слова благодарности президенту РФ Владимиру Путину, которого назвал человеком «с большим и открытым сердцем».

3 февраля источники «Ъ-Сибирь» сообщили о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) в отношении председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина. По данным источников, оно связано со строительством метрополитена в Красноярске: якобы господин Лапшин дал указание подчиненным подписать акты приемки работ, которые, по версии следствия, не были выполнены до конца.

В январе 2023 года компания «Минченко консалтинг» в своем очередном рейтинге политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0» поместила господина Усса в «красную зону» (высокая вероятность отставки).

В XXI веке ни один красноярский губернатор не доработал до конца срока своих полномочий. В 2002 году Александр Лебедь погиб в результате авиакатастрофы, в 2010-м Александра Хлопонина назначили вице-премьером правительства РФ и полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе, Лев Кузнецов в 2014 году был назначен министром по делам Северного Кавказа, а Виктор Толоконский отправлен в отставку в 2017-м.

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Оксана Павлова, Валерий Лавский